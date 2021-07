Mueren más de 230 personas en medio de ola de calor en Canadá

–Al menos 233 personas han fallecido en medio de un sofocante calor en la provincia canadiense de Columbia Británica desde que una ola de calor récord empezó a afectar el oeste de Canadá desde el viernes pasado, informaron este miércoles medios locales.

Con temperaturas hasta de 49,5°C, registrar en Canadá una ola de calor que dure tanto tiempo y que sea así de intensa es algo completamente inusitado en la historia.

La ola de calor disparó las ventas de aires acondicionados y ventiladores en Columbia Británica.

Los hoteles de Vancouver agotaron sus reservaciones el lunes al atraer a los residentes locales desesperados por escapar.

La policía de la zona metropolitana de Vancouver informó que desde el pasado viernes ha tenido que atender a más de 130 muertes repentinas, la mayoría ancianos o personas que tenían problemas de salud, y el calor fue un factor determinante.

Las ciudades de Columbia Británica, en el oeste de Canadá, han roto al menos 59 récords previos de temperatura, incluyendo a Lytton, y se han registrado y batido récords para toda Canadá en rápida sucesión.

El jefe de gobierno de Columbia Británica, John Horgan, dijo que este intenso calor ha tenido «consecuencias desastrosas para las familias y las comunidades».

Es probable que el número de muertes aumente pues algunas áreas aseguran que han respondido a incidentes de muerte súbita, pero aún no han recopilado las cifras.

«He sido oficial de policía durante 15 años y nunca había experimentado el volumen de muertes repentinas que se produjeron en un período tan corto», dijo el sargento de policía Steve Addison.

El oficial agregó que la gente llegaba a las casas de sus familiares y los «encontraba muertos».

El fenómeno ha traspasado las fronteras canadienses. El noroeste de Estados Unidos también ha registrado máximos históricos y una serie de víctimas fatales.

Las temperaturas han alcanzado los 46,1°C en Portland, Oregón, y los 42,2°C en Seattle, Washington. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esto representa los niveles más altos desde que comenzaron los registros en la década de 1940.

Se cree que al menos una docena de muertes en Oregón y Washington están relacionadas con la ola de calor.

Problemas renales o cardíacos, y hasta quemaduras de tercer grado por caminar sobre el asfalto en el caso de un hombre, son algunas de las dolencias con que muchass personas han ingresado a los hospitales.

Además, el calor ha sido lo suficientemente intenso como para derretir cables. El servicio de tranvía de Portland, de hecho, tuvo que cerrar el domingo debido a problemas operativos.

El portavoz de la Patrulla Estatal del estado de Washington, Rocky Oliphant, publicó fotografías de una carretera cercana a la ciudad de Everson que «se está deformando y es insegura para viajar». Como resultado de la deformación, la ruta quedó cerrada, advirtió el oficial.

State Route 544 milepost 7 near Everson, Wa is currently closed. The asphalt roadway is buckling and unsafe for travel. WSDOT is advised and detours are currently being set up.

BL pic.twitter.com/5Yb9UYzbDc

— Trooper Rocky Oliphant (@wspd7pio) June 28, 2021