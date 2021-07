Así será el plan éxodo en este puente festivo de San Pedro

La Secretaría de Movilidad anunció este viernes el plan éxodo que se llevará a cabo durante el puente festivo entre este sábado 3 y domingo de julio. Según la entidad distrital, se estima que, entre el viernes 2 y sábado 3 de julio, salgan de Bogotá más de 272.000 vehículos, cifra que ascenderá a 400.000 en todo el fin de semana; mientras que entre el domingo 4 y lunes festivo 5 de julio se estima el ingreso de más de 340.000 automotores a la capital.



Los municipios de Cundinamarca sumarían al tránsito en carretera hasta llegar a la cifra de 1’000.000 de vehículos movilizándose durante el fin de semana. En el transcurso de estas fechas, el grupo de Gerencia en Vía apoyará los planes éxodo y retorno para los viajeros en los principales corredores de Bogotá y contará con seis vehículos aéreos no tripulados (drones) en las localidades de Usaquén y Chapinero.

Sector Movilidad insta a motociclistas a prevenir fatalidades en el tránsito

La Administración Distrital, en esfuerzo conjunto con la Policía de Tránsito de Bogotá, implementará planes de acción en las salidas y entradas a la capital con el fin de brindar apoyo y monitorear de manera permanente los flujos vehiculares. Asimismo, se hará vigilancia permanente sobre los diferentes corredores viales desde el Centro de Gestión de Tránsito (CGT).

Las Terminales de Bogotá se encuentran operando con normalidad y manteniendo de manera estricta todos los protocolos de bioseguridad-

Tramos viales

Los principales corredores para la operación de los planes Éxodo y Retorno son:

Autopista Norte

Carrera Séptima

Vía La Calera

Via Choachí

Calle 80

Calle 13

Autopista Sur

Av. Boyacá – Vía al Llano

Calle 26

Suba-Cota

Los destinos con mayor demanda para este puente serán:

Corredor Sur: Melgar, Girardot, Neiva, Ibagué, Pereira, Armenia y Cali.

Corredor Norte: Sogamoso, Tunja y Bucaramanga.

Corredor Oriente: Villavicencio y Granada.

Corredor Occidente: Villeta, Honda, Manizales y Medellín.

Recomendaciones para los viajeros

Para este fin de semana, varios municipios que son destinos frecuentemente visitados por los viajeros en estas fechas tendrán medidas especiales por la pandemia de COVID-19, por lo que se recomienda tenerlas en cuenta a la hora de visitar estos destinos. Igualmente, se reitera el llamado a mantener todas las medidas de prevención y autocuidado convencionales.

Estas son las recomendaciones para un viaje seguro:

Iniciar el viaje lo más temprano posible para llegar a tiempo al destino y evitar la congestión vehicular.

Revisar las condiciones mecánicas y eléctricas del vehículo.

Portar los documentos del conductor y del vehículo al día: SOAT, tarjeta de propiedad, revisión técnico mecánica, licencia de conducción y análisis de gases vigente.

No usar equipos móviles, tabletas o elementos tecnológicos que afecten la concentración durante la conducción.

Realizar pausas después de conducir por más de 2 horas. Detener el vehículo en un sitio seguro, caminar un poco y estirar los músculos del cuerpo.

Llevar el equipo de carretera y prevención (botiquín extintor, llanta de repuesto, herramientas, etc.).

Si es usuario del transporte público, iniciar y terminar el viaje en los terminales y no usar los servicios ilegales o informales de transporte público.

No llevar más pasajeros de los autorizados en la licencia de tránsito, viajar sin afán y conducir con las puertas cerradas.

Acatar los límites de velocidad que indica la señalización de la vía.

Al iniciar el recorrido en carretera, encender las luces del vehículo.

Cumplir con las indicaciones de la autoridad de tránsito en la vía y no ingresar a la calzada de Transmilenio a menos que las autoridades la habiliten.

Recomendaciones para el ingreso por la Autopista Sur

El municipio de Soacha decretó la medida de Pico y Placa para el retorno de los vehículos a Bogotá el próximo lunes festivo 5 de julio. La restricción aplicará a partir de las 12:00 m., lo que significa que antes del mediodía todos los vehículos podrán ingresar sin limitación.

De 12:00 m. a 4:00 p.m., solo podrán transitar los vehículos con placa terminada en par. Entre las 4:00 p.m. y 8:00 p.m., podrán ingresar los automotores con placa impar. Luego de la hora de restricción (a partir de las 8:00 p.m.), se levantará la medida para el ingreso normal de los viajeros a la ciudad.