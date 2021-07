Boeing de carga realizó un aterrizaje de emergencia en el Pacífico; tripulantes salieron ilesos

–Sanos y salvos fueron rescatados los tripulantes del avión de carga Boeing 737-200 que realizó este viernes un aterrizaje de emergencia frente a la costa de Honolulu (Hawái, EE.UU.).

El aterrizaje se produjo después de que los pilotos informaran sobre problemas en el motor, según informó CNBC, citando a la Administración Federal de Aviación (FAA).

«Los pilotos habían informado de problemas en el motor y estaban intentando regresar a Honolulu cuando se vieron obligados a realizar el aterrizaje en el agua», comunicó la FAA.

La tripulación y los pasajeros que viajaban a bordo de un avión Boeing 737 de la compañía aérea Air Niugini salieron ilesos tras caer al océano Pacífico poco después de despegar de un aeropuerto de Micronesia.

La aerolínea confirmó que todas las personas a bordo fueron evacuadas de forma segura y trasladadas a un hospital de la zona, aunque ninguna presentaba heridas graves. Por su parte, las autoridades han abierto una investigación para aclarar el siniestro, del que se desconocen las causas por el momento.

La Agencia Española de Noticias EFE publicó un video en el cual se observa al avión flotando en el mar. Mientras tanto, la empresa dueña de la aeronave mostró el vuelo que realizó para caer en el mar.

#T4810 departed Honolulu at 11:33 UTC.

Max alt of 2125 ft AMSL reached at 11:36.

Last ADS-B signal received at 11:45:18 at 0 ft AMSL, 114 Kts ground speed. pic.twitter.com/md6fjj2rla

— Flightradar24 (@flightradar24) July 2, 2021