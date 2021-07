Corficolombiana y otros inversionistas invitan a emisores de valores a sumarse en la divulgación de información ASG

Corficolombiana y otras entidades aliadas, como signatarios de PRI (Principios de Inversión Responsable), organización internacional de inversionistas y respaldada por las Naciones Unidas, han lanzado la iniciativa de “Solicitud de divulgación de información ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) a los emisores públicos en Colombia”, con la que se busca trabajar soluciones a los retos de sostenibilidad y conocer más a profundidad aspectos ASG de las entidades en las que invierten.

La iniciativa fue presentada al cierre de las Jornadas de Inversión Responsable que se realizaron entre el 29 de junio y el 1° de julio, un espacio de discusión sobre la relevancia de establecer acciones que favorezcan el respeto de los Derechos Humanos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Una de las conclusiones del encuentro es que los desafíos ambientales y sociales actuales requieren acciones colectivas, y el rol de empresas e inversionistas es fundamental para promover soluciones, y para construir una visión de futuro basada en la sostenibilidad.

Pese a que ya hay varias compañías que realizan reportes periódicos de sostenibilidad basados en estándares internacionales, esto representa una gran oportunidad para aquellos que aún no se han sumado, toda vez que, de 126 emisores en Colombia, solo el 44% de ellos realizan informe de sostenibilidad siguiendo los estándares de la Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative), el 6 % lo hace bajo estándares de Contabilidad Sostenibles (Sustainability Accounting Standards Board), y el 10% reporta las recomendaciones del Grupo de trabajo para la divulgación financiera relacionada con el clima (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

La iniciativa pretende contar con más información pública ASG para que exista simetría en el reporte de los emisores y el cumplimiento de los principios adquiridos como signatarios de PRI.

“Estamos comprometidos con ser un aliado estratégico del sector empresarial, aportando al desarrollo de las comunidades y el medio ambiente a largo plazo e impulsando los sectores económicos que son claves para el progreso de Colombia. Como signatarios del PRI continuaremos impulsando la transparencia y la sostenibilidad de los negocios que desarrollamos en el país”, indicó María Lorena Gutiérrez, presidente de Corficolombiana.

En septiembre del 2020, Corficolombiana ingresó al PRI Como parte de su estrategia de sostenibilidad, con lo cual incluyó en sus empresas criterios ambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de inversión.