Conmoción e indignación en el país por el aberrante caso de violación de niños en Medellín

-Alcalde de la capital antioqueña dice que se han confirmado 2 casos de abuso sexual, pero autor sigue en libertad.

–Una marcha realizaron anoche habitantes del barrio Santa Cruz de Medellín para exigir justicia frente al aberrante caso de los niños abusados en un hogar infantil de la zona, tras advertir que el señalado autor de los hechos seguía en libertad y que las autoridades competentes no habían adoptado ninguna medida.

Y en efecto, la Fiscalía General de la Nación en un lacónico trino en su cuenta en Twitter se limitó a señalar:

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, emitió una declaración en la cual rechazó los hechos y señaló que hasta ahora se han confirmado 2 casos de abuso sexual entre los niños y niñas del hogar infantil y que se han activado los protocolos para 14 más. Además indicó que se ordenó el cierre del hogar infantil.

Fue más categórico el presidente Iván Duque, quien calificó a los abusadores de niños «bestias malnacidas» y aseguró que a estos les debe caer todo el peso de la justicia, anunciando de paso que el próximo martes sancionará la ley que reglamenta la cadena perpetua para violdores y asesinos de niños.

Me indigna, me duele, me da rabia ver el abuso contra nuestra niñez, y a esas bestias malnacidas que cometieron esos hechos les debe caer todo el peso de la justicia. Por eso, el martes sancionaremos la ley que reglamenta la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños. pic.twitter.com/WbpId7SBmd

— Iván Duque ?? (@IvanDuque) July 1, 2021