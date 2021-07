Un Boeing 737 de carga cayó en el océano Pacífico, cerca de Hawái

–Un Boeing 737 de carga cayó este viernes en el océano Pacífico frente a la costa de Honolulu (Hawái, EE.UU.).

Según las fuentes de CNBC, el siniestro se produjo luego que la aeronave experimentara problemas con el motor.

Por el momento se desconoce el número de ocupantes de la aeronave, como tampoco la suerte que corrieron en el accidente.

«Los pilotos habían informado de problemas en el motor y estaban intentando regresar a Honolulu cuando se vieron obligados a realizar el aterrizaje en el agua», comunicó la FAA. Los dos miembros de la tripulación fueron rescatados.

Se reporta que el avión siniestrado es un Boeing 737-200 que realizaba el vuelo 4810 de Transair. La nave era operada por Rhodes Express.

La FAA y la Junta de Seguridad de Transporte Nacional realizarán una investigación respecto al incidente.

Breaking: Boeing 737 involved in an incident off of the coast of Honolulu — ??

• Very little known at this time, Boeing’s share price has already fallen. More to follow. #Boeing pic.twitter.com/o0l7xgJW8U

— Alex Macheras (@AlexInAir) July 2, 2021