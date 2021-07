Sputnik V en estudio para dosis en adolescentes

El Ministerio de Salud ruso, informó que dio inicio a las pruebas clínicas para estudiar al eficacia de la vacuna Sputnik V en adolescentes.

El permiso de las pruebas incluye a 660 adolescentes entre los 12 a 17 años, los ensayos de primera y segunda fase durarán alrededor de un año y tendrán lugar en dos hospitales de Moscú en colaboración con el Centro Gamaleya, desarrollador de la vacuna. La tercera fase, iniciará a finales del verano con 250 jóvenes.

Rusia es el quinto país con más casos de coronavirus (5.635.294) del mundo seguido de EEUU, India, Brasil y Francia.

The Russian Direct Investment Fund and Mexico’s @Birmex produced a test batch of the Sputnik V vaccine

Mexico has become the first country of North America both to register and to launch the local production of #SputnikV

?https://t.co/kuLCqO6cw3 pic.twitter.com/eWdMWDFVP8

— Sputnik V (@sputnikvaccine) July 5, 2021