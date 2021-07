A los 78 años murió Raffaella Carrà

Raffaella María Roberta Pelloni, más conocida como Raffaella Carrà, falleció a los 78 años de edad, según informó su compañero sentimental, Sergio Japino.

Carrà, conocida por sus temas como «Fiesta«, «En el amor todo es empezar«, «Hay que venir al sur» y «Caliente, caliente«, murió a las 16.20 hora local después de batallar con una enfermedad que desde hace un tiempo atacaba a su cuerpo de forma continua.

«Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso» indicó Sergio Japino.

«Raffaella nos ha dejado. Se fue a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre» añadió su pareja.

Aún no se tienen detalles de su funeral, pero sus familiares pidieron un ataúd de madera sin terminar y una urna para sus cenizas.

Gracias a su espontaneidad se abrió paso en Italia, luego en España hasta que conquistó los escenarios más importantes de Latinoamérica. No se casó ni tuvo hijos biológicos, porque para ella, sus hijos era cada uno de sus fans que logró enamorar por medio de su talento y belleza.