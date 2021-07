Joe Biden confía en Juan Guaidó para liderar transición democrática en Venezuela

En el marco del 210 aniversario de la independencia de Venezuela, Joe Biden envió una carta a Juan Guaidó para mostrarle su apoyo en su lucha por instaurar una democracia en el país, que es gobernado desde 2013 por Nicolás Maduro.

“Es en este día cuando reflexionamos sobre el enorme trabajo que usted, su gobierno, la Asamblea Nacional elegida y, lo que es más importante, el pueblo de Venezuela han logrado en la búsqueda de una transición pacífica y democrática en Venezuela”, señaló el presidente de Estados Unidos en su misiva dirigida a Guaidó.

“Bajo su liderazgo, y en coalición con los líderes de la sociedad civil, usted está preservando esos ideales de libertad, democracia y soberanía”, añadió Biden en su carta.

Guaidó es reconocido por Estados Unidos como presidente encargado de Venezuela desde enero de 2019, después de que desconociera los comicios de 2018 en los que resultó reelecto Maduro en el cargo.

El autodenominado presidente de Venezuela sostuvo un evento el lunes para conmemorar un aniversario más de la independencia de su país y reiteró su compromiso para ayudar a la población a superar la crisis humanitaria.

“Estamos comprometidos en salvar a Venezuela, hemos planteado una solución a la tragedia y solo juntos podemos lograrlo”, declaró Guaidó desde la plaza Brión de Chacaíto, en la ciudad de Caracas.

Biden a Presidente (E) @jguaido : "Bajo tu liderazgo están preservando los ideales de libertad, democracia y soberanía" https://t.co/afWJiouhW3 pic.twitter.com/Q5R7YNszY8 — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) July 5, 2021

Hace un par de meses, Guaidó pidió reanudar las negociaciones con el gobierno de Maduro, con la mira en realizar nuevas elecciones y progresivamente lograr el levantamiento de las restricciones que sufre el país a nivel internacional.

Estamos comprometidos en salvar a Venezuela, hemos planteado una solución a la tragedia y solo juntos podemos lograrlo. Hoy #5dejulio estamos en 24 Congresos Regionales en todo el país para suscribir el #AcuerdoDeSalvacionNacional. #5JulEnCongresosPorVzla pic.twitter.com/LcNVPF3NBJ — Juan Guaidó (@jguaido) July 5, 2021

Sin embargo, el mandatario venezolano condicionó esta ronda de negociaciones a cambio de que la oposición rinda cuentas y revele las cantidades de dinero que han recibido como financiamiento por parte de los Estados Unidos.

Nuestro objetivo es salir de la tragedia y recuperar la democracia. En eso debemos mantener el foco. Nuestro adversario hoy es la brutal dictadura que enfrentamos. Este es mi mensaje al país: pic.twitter.com/NjNH7Csu3z — Juan Guaidó (@jguaido) May 11, 2021

Billy Rubio Esquivel

mar, 6 de julio de 2021 3:37 p. m.

Guaidó es reconocido como el presidente de Venezuela por Estados Unidos (Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

En medio de esto, el Departamento de Estados de Estados Unidos mostró su apoyo a Guaidó y a la oposición para lograr un acuerdo que permitirá la celebración de nuevas elecciones presidenciales y la recuperación de la democracia en Venezuela.

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones en enero de 2019, después de que la administración de Donald Trump reconoció como presidente a Guaidó, y dio tres días para que todos los diplomáticos estadounidenses abandonaran territorio venezolano.