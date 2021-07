Medallista de oro en marcha atlética representará a Bogotá en Tokyo 2020+1

Durante 16 días los mejores atletas del mundo medirán fuerzas y destrezas en los juegos Olímpicos de Tokyo. Inicialmente programados para el 2020, fueron aplazados para el 2021 por la pandemia; así es como desde el julio 23 al 8 de agosto se celebrarán los Olímpicos de Tokyo 2020+1, en los cuales, el Equipo Bogotá, la delegación que representará a la capital del país con 35 deportistas de los cuales 21 compiten a nivel paralímpico.

En esta comitiva se encuentra el atleta profesional Eider Arévalo, cuya especialidad es la marcha y tiene la experiencia de haber participado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en Río 2016; y de haber ganado la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo 2017.

Portal Bogotá habló con Eider sobre su recorrido en las pistas y sobre las expectativas que tiene al participar de Tokyo 2020+1.

Portal Bogotá: ¿Qué es lo mejor de la marcha?

Eider Arévalo: Mi parte favorita es la belleza y la armonía del gesto técnico cuando se hace muy bien, la combinación de los movimientos del cuerpo.

P.B: ¿Qué es lo peor de la marcha?

E.A: Las descalificaciones, muchas veces las faltas son subjetivas, estás a merced de lo que vean los jueces

P.B: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado un entrenador?

E.A: Lo recibí de alguien que primero fue mi colega y luego mi entrenador, Fernando López, sobre la importancia de estar totalmente seguro en la línea de partida, y de saber que no hay que ceder al miedo sino saber y entender que es más importante la preparación que se ha hecho.

P.B:¿Cuál fue el factor que marcó la diferencia y ha sido fundamental en tu carrera para que seas un atleta profesional y no sólo un apasionado con un hobbie?

E.A: Las metas y los propósitos, plantearse algo claro, como llegar a unos juegos Olímpicos. En mi carrera, he recibido muchísimo apoyo de mi familia, mis entrenadores, mis colegas y por parte del IDRD. Gracias a ellos he mejorado muchísimo. Tenemos mucho potencial de jóvenes que tienen el talento y las ganas de llegar a los juegos nacionales y que con un poco más de apoyo podrían destacarse a nivel internacional

P.B: Has declarado en varias entrevistas a medios que este es un deporte que requiere mucha fuerza mental, cuando estás a punto de tirar la toalla, ¿te hablas? ¿qué te dices?

E.A: Cuando llega el momento más difícil de las competencias o los entrenamientos, en donde gana el cansancio y todo parece duro, se echa mano al trabajo mental. En mi caso, me ayuda la psicóloga del IDRD, Ivonne Escobar, con ella hacemos un trabajo muy importante, me ha enseñado el poder de visualizarme alcanzando mis metas durante esos momentos difíciles para acordarme por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y para dónde voy.

P.B:¿De qué medalla estás particularmente orgulloso? ¿Por qué?

E.A: Me siento muy contento de haber ganado la medalla del campeonato mundial de atletismo en Londres en el 2017 porque todo se dio muy bien, fluyó bien el trabajo mental y físico. Fue un gran trabajo en equipo.

P.B: ¿Qué pasa cuando tienes una carrera en la que no diste lo mejor de ti?

E.A: Hay momentos complicados en la competencia, en donde se cometen errores y hay que replantear la situación. Incluso cuando se gana, hay que analizar la carrera.

P.B: ¿Algún consejo para un joven que esté iniciando en la marcha?

E.A: Que siempre se planteen una meta, para trabajar por ella, todos los días. Luchar con constancia para poder lograrla. Soñar es tener esa meta en la cabeza todos los días y saber que puede pasar mucho tiempo antes de que se cumpla, pero nunca se debe dejar de soñar.

Entrevista original en:

https://bogota.gov.co/internacional/medallista-de-oro-en-marcha-atletica-representara-bogota-tokyo-2021

Foto:

https://bogota.gov.co/internacional/medallista-de-oro-en-marcha-atletica-representara-bogota-tokyo-2021.