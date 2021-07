Maracanazo argentino; la albiceleste se coronó campeona de América

-La selección de Argentina hizo historia este sábado al asestar un «maracanazo» a Brasil y coronarse campeona de América en el emblemático estadio de Rio de Janeiro por la mínima diferencia: 1-0.

Insistir ?

Persistir ?

Resistir ?

Y nunca desistir ?pic.twitter.com/GDHmqOScoz — Selección Argentina ?? (@Argentina) July 11, 2021

Mientras Messi celebraba a rabiar con sus compañeros, Neymar lloraba la derrota de rodillas en la gramilla del Maracaná. Bueno, «la pulga» también dejó caer lagrimas, pero de felicidad.

Un solitario gol marcado por Angel DiMaría a escasos 21 minutos del primer tiempo, le permitió a los argentinos levantar la Copa América y a Messi cumplir un sueño que le había sido esquivo.

Ángel Di María: «Rodrigo (De Paul) me dio un pase perfecto. Terminó como el partido contra Nigeria como en los Juegos Olímpicos. «Va a ser inolvidable. Messi me decía gracias a mí, yo le decía gracias a él. Me dijo que era mi final, que era la revancha por las finales que no pude jugar. Tenía que ser hoy y hoy fue».

? #CopaAmérica ? Volvamos a gritar con Angelito ? A 4?5? minutos del sueño sudamericano, ¡vamos @Argentina ??! ? pic.twitter.com/T0NzHKEApX — Selección Argentina ?? (@Argentina) July 11, 2021

Fue una protuberante falla, para desgracia brasileña, un pase largo de Rodrigo De Paul que aprovecho Di María, para ponerse arriba en el marcador, desconcertar a los de casa, que no pudieron levantar cabeza, pues los argentinos se apoderaron del balón y muy poco se lo dejaron tocar a los propios.

Hubo, empero, juego fuerte. Neymar trató guapeando, desesperado, abrirse paso muchas veces hacia el arco rival, sin lograr su objetivo. Quizá solo se produjo de parte de Brasil un tiro directo, que el arquero argentino desvió por encima del horizontal. Y no más.

Duele verle tan desconsolado, tan abatido, tan destrozado. Fue el único que le puso alma. Peleó, encaró, y lo dio todo, pero no le acompañaron. Fue una estrella brillando en solitario. La vida siempre te la devuelve, @neymarjr. ?? pic.twitter.com/n0sn6O7D8U — Selección de Brasil ?? (@Brasileirao_GO) July 11, 2021

«90′ + 5′ Se acabó (el partido). Argentina nos vence en Maracaná. Merecidamente, partido lamentable de Brasil», fue la anotación que apareció en la cuenta en Twitter del la selección local. Y Neymar, se arrodilla y llora..

El gigantesco estadio de Río pareció solitario, aunque 7 mil 800 espectadores estuvieron en sus graderías, de ellos 2 mil 200 argentinos.

? #CopaAmérica ? @Argentina ?? y su capitán ?, en lo más alto de América ?pic.twitter.com/b6dVvB4wAK — Selección Argentina ?? (@Argentina) July 11, 2021

El cotejo lo dirigió el uruguayo Esteban Ostojich.

La Asociación del Fútbol Argentino, AFA, celebró por supuesto el logro: «Esta noche, el sueño por alzar nuevamente el trofeo continental se hizo realidad y Argentina se desahogó al gritó de campeón en el certamen. El conjunto nacional rompió una racha de 28 años sin ganar el campeonato y alcanzó la marca de su par charrúa con 15 laureles en su historial. La última consagración había sido en 1993, en Ecuador, cuando los comandados por Alfio Basile vencieron 2-0 a México, con dos tantos de Gabriel Batistuta», reseñó en su web.

Además hizo la siguiente relación:

«Argentina y Uruguay son las dos Selecciones con mayor cantidad de títulos continentales en su haber. Brasil se posiciona en el tercer lugar con 9 campeonatos; luego, siguen Paraguay, Chile y Perú, con dos; y en último lugar, Colombia y Bolivia con una copa en sus vitrinas, cada una.

La Selección Argentina es la única que obtuvo un tricampeonato: 1945, 1946 y 1947 y el conjunto sudamericano que mayores goleadas anotó en la historia del certamen: en 1942, derrotó 12-0 a Ecuador y en 1975, lo hizo frente a Venezuela por 11-0.

Repasamos años y sedes en los que se consagró la Selección nacional:

Copa América- Brasil, 2021

Copa América- Ecuador, 1993

Copa América- Chile, 1991

Copa América- Argentina, 1959

Copa América- Perú 1957

Copa América- Chile 1955

Copa América- Ecuador 1947

Copa América- Argentina 1946

Copa América- Chile 1945

Copa América- Chile 1941

Copa América- Argentina 1937

Copa América- Argentina 1929

Copa América- Perú 1927

Copa América- Argentina 1925

Copa América- Argentina 1921

El triunfo de este sábado, lo alcanzó Argentina bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, quien completó 34 partidos dirigiendo el seleccionado con este balance: 20 victorias, 10 empates y 4 derrotas. Fue campeón mundial Sub 20 como jugador en Malasia 1997; Campeón torneo internacional L’Alcudia 2018.

«Lógicamente es un título grandísimo, especialmente para la gente. Que los argentinos disfruten. El hincha es incondicional a la Selección. Yo creo que se sienten identificados con este equipo que nunca baja los brazos», declaró Scaloni.

«Fue una Copa América muy difícil. Por suerte se nos pudo dar. Estoy convencido que cualquier entrenador en mi posición hubiera hecho el recambio generacional. Estos chicos dejan todo cada vez que salen a jugar un partido», añadió.

«Cuando todos tiramos para adelante es difícil que no nos vaya bien. Tenemos una cultura futbolística difícil de encontrar en otros países. Cuando todos se alinean, se pueden lograr grandes cosas», puntualizó el técnico.