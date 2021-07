Puntos de vacunación contra el Covid-19 con horario extendido en la capital

–Con el fin de aumentar la velocidad de la vacunación contra el Covid-19 y ofrecer más alternativas para la ciudadanía, Bogotá habilitó horarios extendidos para la inmunización de todas aquellas personas mayores de 40 años y quienes padezcan una enfermedad de base, en los puntos de vacunación ubicados en centros comerciales.

A partir de este sábado 10 de julio se implementará esta estrategia en los siguientes puntos de vacunación:

-Centro comercial Galerías: hasta las 8:00 p. m.

-Centro de excelencia (Carrera 45 # 94 – 83 – Autopista Norte costado occidental): hasta las 7:00 p. m.

-Movistar Arena (puerta 9): hasta las 8:00 p. m.

Estos tres puntos mantendrán la jornada de vacunación en estos horarios, todos los días.

Desde el lunes 12 de julio el horario extendido se habilitará, cada día en un centro comercial diferente, con el fin de cubrir todas las zonas de la ciudad, de la siguiente manera:

Lunes: centro comercial Avenida Chile: hasta las 8:00 p. m.

??Martes: centro comercial Dorado Plaza: hasta las 8:00 p. m.

Miércoles: centro comercial Bulevar Niza: hasta las 8:00 p. m.

Jueves: centro comercial Santafé – Plaza de las Américas: hasta las 8:00 p. m.

Viernes: centro comercial El Retiro: hasta las 8:00 p. m.

La Secretaría de Salud invita a la ciudadanía a acercarse a los puntos a recibir la vacuna, ya que esta es la única manera de salvar vidas, evitando las complicaciones por el contagio de Covid-19.

«La marca no importa, lo que importa es la protección. La vacuna protege y salva vidas»??



María Esperanza Robayo y Vivian Lucía Salas son ciudadanas que hace poco recibieron la tan anhelada dosis de la esperanza.

Ellas afirman que desde que fueron vacunadas contra el Covid-19, sus vidas cambiaron totalmente, pues aseguran sentirse más tranquilas e incluso una de ella bautizó el biológico como una bendición, que ayudará a que todo vuelva a ser como antes.

«Es cierto que no ayudará para que no nos contagiemos, pero sí para que no terminemos en una UCI o muramos por la enfermedad”, señaló Esperanza Robayo, quien, a sus 65 años, ya hace parte de las más de tres millones y medio de personas vacunadas en Bogotá.

Aunque su edad se encuentra dentro del rango de población más vulnerable, por ser uno de los que más se agrava con el contagio del Covid-19, logró ganarle la batalla al virus, gracias a la vacuna que recibió, que, en su caso, fue el biológico del laboratorio Astrazeneca.

“Yo me vacuné en mayo y días después di positivo para Covid-19. Algunos conocidos han muerto, otros están delicados por culpa del virus, pero a mí, la vacuna me ayudó a sortear la enfermedad”, relató.

Esperanza añadió que no le importó cuál vacuna le iban a aplicar, su único interés era estar inmunizada. “Vacuna es vacuna, sea cual sea, me sirvió. No sentí molestias. No tuve ninguna complicación, no me enfermé ni me dio nada”, precisó.

Este mismo sentimiento de tranquilidad se vio reflejado en otra mujer que también fue vacunada recientemente, Vivian Salas, quien describió qué fue lo que sintió, una vez recibió el biológico.

“Me aplicaron Sinovac, en el punto de la Subred Centro Oriente, ubicado en Centro Mayor Centro Comercial, me dijeron que iba a tener un poco de sueño y efectivamente, dormí como por dos horas. No tuve ningún otro síntoma”, relató en medio de risas, responsabilizando a la vacuna de su buen dormir.

Vivian recalcó la importancia de vacunarse, especialmente los adultos mayores y aquellos que tienen enfermedades de base. “Hay que proteger a las personas con las que vivimos, a los de la tercera edad, con comorbilidades, incluso a personas hipertensas, como yo”, afirmó.

La esperanza de Vivian para que el mundo vuelva a ser como antes, está puesta en la vacuna, sin importar a qué laboratorio pertenece.

“A mí me dijeron que me iban a vacunar y yo no pregunté con cuál vacuna. La marca no importa, lo que importa es la protección. Cuando nuestros hijos estaban pequeños y los vacunaron, nosotros nunca preguntamos cuál era la marca de la vacuna. Debemos tener la confianza”, señaló.

Como ellas, son millones de personas que han sido vacunadas con los biológicos de AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, entre otros; todos, autorizados por la Organización Mundial de la Salud, como vacunas eficaces para proteger a la población humana del Covid-19, enfermedad que ha dejado millones de muertos.

De acuerdo con Karen Torres, coordinadora de vacunación contra el Covid-19 de la Subred Centro Oriente, en las seis localidades del centro oriente de la capital se han aplicado más de 44 mil dosis del biológico Sinovac y 12 mil de Astrazeneca. “No hemos tenido ningún evento que ponga en riesgo la salud de nuestros pacientes. La vacuna salva mi vida, la vida de mi familia y las de mis amigos. Vacúnate”, afirmó.

Finalmente, las dos usuarias agradecieron a todo el personal de salud que está en los puntos de vacunación, por su paciencia, disposición y entereza, en esta labor de inmunizar y cuidar a toda la población. (Información y foto Secretaria de Salud).?