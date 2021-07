Concejal Gloria Díaz advierte que Bogotá tendría tres años consecutivos de déficit fiscal

En debate de control político, la concejal de Bogotá, Gloría Díaz Martínez, advirtió que la capital tendría tres años de déficit fiscal y que la próxima administración que asuma las riendas de la ciudad se vería en aprietos por las cuantiosas obligaciones financieras debido a que el gasto para mitigar la pandemia por COVID -19 incrementó exponencialmente la deuda pública que, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, creció en 33% entre el segundo trimestre de 2020 y el mismo periodo de tiempo de 2021 y que, a corte de mayo 31 del presente año, es de $4.369.278 millones.

“Ahora, ¿qué es lo que provocaría que la próxima Administración de Bogotá esté con la soga al cuello? Además de los gastos por la contingencia del virus, los montos a pagar de la deuda no están distribuidos homogéneamente, sino que se presenta una acumulación para el periodo 2024-2029, lo que provocaría un cuantioso pago de obligaciones financieras. A esto hay que sumarle que la Secretaría de Hacienda estima que a finales de 2021 se registrará un déficit fiscal cercano a $4,620 billones de pesos, lo que representa -1.7% del PIB Distrital. Adicionalmente, a partir de las mismas proyecciones de esta entidad, se considera que el balance seguirá siendo deficitario para 2022 y 2023, y sólo desde 2024 en adelante se establecerá un panorama positivo.”, señaló la cabildante del Partido Conservador.

En el debate también se estableció que el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Marshall, que fue promocionado como una propuesta innovadora y efectiva, no ha dado los resultados esperados. Es el caso de la reducción de los índices de pobreza que, según la alcaldía, la meta trazada era mantener el índice de Pobreza Multidimensional en 4,4%, pero el reciente estudio realizado por el DANE, reveló que aumentó a 7,1%. Lo mismo sucedió con la disminución de las cifras de jóvenes que no estudian ni trabajan: la situación no mejoró y la capital alberga el mayor numero de adolescentes desempleados en el país con 409.591.

“Es importante mencionar que, a partir de las respuestas a esta proposición, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico señala que el Plan Marshal tendrá un impacto de vincular 65.000 personas dentro del mercado laboral a finales de 2021. Sin embargo, a la fecha, sólo se han contratado 1.782, menos del 3%. De continuar esta tendencia, a fin de año se habrán contratado solamente 4.276 personas, lo que representa el 6,57% del total de empleos que se tiene como meta”, puntualizó la concejal Díaz, quien también expresó que “la Administración incumple el principio de planeación ya que fijó unas metas lejanas a las previsiones realizadas por organismos de talle internacional, y adicionalmente al momento de tomar decisiones para enfrentar la pandemia no atendió su propia meta y se alejó de su objetivo, ahora, vale la pena preguntar, ¿cuáles son las garantías de ese futuro Plan de Rescate Social?¿Este sí será efectivo y alcanzará los resultados previstos?”.