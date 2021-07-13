Cortes de energía para este martes 13 y miércoles 14 de julio en la capital

-–Con el fin de realiza trabajos de mantenimiento, Enel Codensa hará cortes del servicio este martes 13 y miércoles 14 de julio en los siguientes sectores de la capital de la República:

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA MARTES 13 DE JULIO DE 2021

Se realizarán trabajos de mantenimiento en 24 barrios, de los 988 que tiene la ciudad.

CIUDAD BOLÍVAR

Bella Flor Sur

Carrera 25 a Carrera 28 entre Calle 72 sur a Calle 74 sur

7:30 a. m.

5:00 p. m.

Bellavista Lucero Alto

Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 66 sur a Calle 68 sur

8:30 a. m.

1:00 p. m.

Villa Gloria

Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 69 sur a Calle 71 sur

8:00 a. m.

6:00 p. m.

Villas El Diamante

Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 68 sur a Calle 70 sur

8:00 a. m.

6:00 p. m.

ENGATIVÁ

Engativá Zona Urbana

Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 112 a Carrera 114

7:45 a. m.

4:15 p. m.

Los Álamos

Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 89 a Carrera 91

9:30 a. m.

3:00 p. m.

Villa Amalia

Carrera 109 a Carrera 111 entre Calle 71 a Calle 73

7:30 a. m.

2:00 p. m.

ENGATIVÁ

Engativá Zona Urbana

Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 112 a Carrera 114

7:45 a. m.

4:15 p. m.

Los Álamos

Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 89 a Carrera 91

9:30 a. m.

3:00 p. m.

Villa Amalia

Carrera 109 a Carrera 111 entre Calle 71 a Calle 73

7:30 a. m.

2:00 p. m.

KENNEDY

Cooperativa de Suboficiales

Calle 11 a Calle 13 entre Carrera 70 a Carrera 72

8:00 a. m.

3:00 p. m.

Osorio III

Carrera 92 a Carrera 98 entre Calle 1 a Calle 3

7:15 a. m.

11:45 p. m.

Villa Alsacia

Carrera 70 a Carrera 72 entre Calle 11 a Calle 13

8:00 a. m.

3:00 p. m.

Calandaima

Carrera 88 a Carrera 90 entre Calle 33 sur a Calle 35 sur

1:00 a. m.

4:00 p. m.

El Carmelo

Calle 53 sur a Calle 55 sur entre Carrera 80 a Carrera 82

6:45 a. m.

5:15 p. m.

Gran Britalia

Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 56 sur a Calle 58 sur

1:00 p. m.

5:30 p. m.

PUENTE ARANDA

Alquería

Calle 39 sur a Calle 41 sur entre Carrera 51 a Carrera 53

7:00 a. m.

12:00 p. m.

SAN CRISTÓBAL

El Triángulo

Carrera 15 este a Carrera 17 este entre Calle 15 sur a Calle 17 sur

2:00 p. m.

5:00 p. m.

SOACHA

Soacha

Carrera 30 a Carrera 32 entre Calle 12 a Calle 14

7:45 a. m.

3:45 p. m.

SUBA

Niza Sur

Carrera 69 a Carrera 71 entre Calle 118 a Calle 120

8:15 a. m.

5:00 p. m.

TEUSAQUILLO

Acevedo Tejada

Carrera 32 a Carrera 34 entre Calle 28 a Calle 30

7:00 a. m.

12:00 p. m.

El Recuerdo

Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 32 a Carrera 38

8:15 a. m.

6:00 p. m.

La Soledad

Carrera 18 a Carrera 25 entre Calle 34 a Calle 38

6:30 a. m.

4:00 p. m.

USAQUÉN

Cedritos

Calle 140 a Calle 142 entre Carrera 6 a Carrera 8

8:45 a. m.

1:00 p. m.

El Cerezo

Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 186 a Calle 190

8:30 a. m.

5:00 p. m.

San Antonio Noroccidental

Calle 180 a Calle 182 entre Carrera 16 a Carrera 18

9:00 a. m.

5:00 p. m.

Santa Bárbara Central

Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 116 a Calle 118q

1:00 p. m.

5:00 p. m.

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2021 – BOGOTÁ

BARRIOS UNIDOS

Metrópolis

Carrera 67 a Carrera 69 entre Calle 74 a Calle 76

9:00 a. m.

5:00 p. m.

CIUDAD BOLÍVAR

María Cano

Carrera 74 a Carrera 76 entre Calle 61 sur a Calle 63 sur

7:45 a. m.

6:00 p. m.

ENGATIVÁ

Centro Engativá II

Carrera 112 a Carrera 114 entre Calle 66 a Calle 68

8:00 a. m.

3:00 p. m.

Luis Carlos Galán

Calle 93 a Calle 95 entre Carrera 91 a Carrera 93

1:00 p. m.

5:00 p. m.

KENNEDY

El Vergel

Calle 15 a Calle 17 entre Carrera 79 a Carrera 82

7:15 a. m.

4:15 p. m.

Vergel Occidental

Calle 12 a Calle 16 entre Carrera 79 a Carrera 84

7:15 p. m.

4:15 p. m.

SANTA FE

El Rocío

Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 8 este a Carrera 10 este

7:45 a. m.

4:00 p. m.

SUBA

Lisboa

Calle 131 a Calle 133 entre Carrera 144 a Carrera 146

8:15 a. m.

4:15 p. m.

Mazurén

Carrera 55 a Carrera 57 entre Calle 151 a Calle 153

8:00 a. m.

1:00 p. m.

TEUSAQUILLO

La Magdalena

Carrera 15 a Carrera 19 entre Calle 38 a Calle 40

6:30 a. m.

4:00 p. m.

USAQUÉN

El Cerezo

Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 186 a Calle 188

8:45 a. m.

4:00 p. m.

San Antonio Noroccidental

Carrera 15 a Carrera 17 entre Calle 181 a Calle 183

9:00 a. m.

2:00 p. m.

San Patricio

Calle 105 a Calle 109 entre Carrera 16 a Carrera 18

8:45 a. m.

5:00 p. m.

Santa Bárbara Occidental

Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 119 a Calle 121

8:30 a. m.

1:00 p. m