Cortes de energía para este martes 13 y miércoles 14 de julio en la capital
julio 13, 2021 4:06 am
-–Con el fin de realiza trabajos de mantenimiento, Enel Codensa hará cortes del servicio este martes 13 y miércoles 14 de julio en los siguientes sectores de la capital de la República:
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA MARTES 13 DE JULIO DE 2021
Se realizarán trabajos de mantenimiento en 24 barrios, de los 988 que tiene la ciudad.
CIUDAD BOLÍVAR
Bella Flor Sur
Carrera 25 a Carrera 28 entre Calle 72 sur a Calle 74 sur
7:30 a. m.
5:00 p. m.
Bellavista Lucero Alto
Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 66 sur a Calle 68 sur
8:30 a. m.
1:00 p. m.
Villa Gloria
Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 69 sur a Calle 71 sur
8:00 a. m.
6:00 p. m.
Villas El Diamante
Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 68 sur a Calle 70 sur
8:00 a. m.
6:00 p. m.
ENGATIVÁ
Engativá Zona Urbana
Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 112 a Carrera 114
7:45 a. m.
4:15 p. m.
Los Álamos
Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 89 a Carrera 91
9:30 a. m.
3:00 p. m.
Villa Amalia
Carrera 109 a Carrera 111 entre Calle 71 a Calle 73
7:30 a. m.
2:00 p. m.
ENGATIVÁ
Engativá Zona Urbana
Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 112 a Carrera 114
7:45 a. m.
4:15 p. m.
Los Álamos
Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 89 a Carrera 91
9:30 a. m.
3:00 p. m.
Villa Amalia
Carrera 109 a Carrera 111 entre Calle 71 a Calle 73
7:30 a. m.
2:00 p. m.
KENNEDY
Cooperativa de Suboficiales
Calle 11 a Calle 13 entre Carrera 70 a Carrera 72
8:00 a. m.
3:00 p. m.
Osorio III
Carrera 92 a Carrera 98 entre Calle 1 a Calle 3
7:15 a. m.
11:45 p. m.
Villa Alsacia
Carrera 70 a Carrera 72 entre Calle 11 a Calle 13
8:00 a. m.
3:00 p. m.
Calandaima
Carrera 88 a Carrera 90 entre Calle 33 sur a Calle 35 sur
1:00 a. m.
4:00 p. m.
El Carmelo
Calle 53 sur a Calle 55 sur entre Carrera 80 a Carrera 82
6:45 a. m.
5:15 p. m.
Gran Britalia
Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 56 sur a Calle 58 sur
1:00 p. m.
5:30 p. m.
PUENTE ARANDA
Alquería
Calle 39 sur a Calle 41 sur entre Carrera 51 a Carrera 53
7:00 a. m.
12:00 p. m.
SAN CRISTÓBAL
El Triángulo
Carrera 15 este a Carrera 17 este entre Calle 15 sur a Calle 17 sur
2:00 p. m.
5:00 p. m.
SOACHA
Soacha
Carrera 30 a Carrera 32 entre Calle 12 a Calle 14
7:45 a. m.
3:45 p. m.
SUBA
Niza Sur
Carrera 69 a Carrera 71 entre Calle 118 a Calle 120
8:15 a. m.
5:00 p. m.
TEUSAQUILLO
Acevedo Tejada
Carrera 32 a Carrera 34 entre Calle 28 a Calle 30
7:00 a. m.
12:00 p. m.
El Recuerdo
Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 32 a Carrera 38
8:15 a. m.
6:00 p. m.
La Soledad
Carrera 18 a Carrera 25 entre Calle 34 a Calle 38
6:30 a. m.
4:00 p. m.
USAQUÉN
Cedritos
Calle 140 a Calle 142 entre Carrera 6 a Carrera 8
8:45 a. m.
1:00 p. m.
El Cerezo
Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 186 a Calle 190
8:30 a. m.
5:00 p. m.
San Antonio Noroccidental
Calle 180 a Calle 182 entre Carrera 16 a Carrera 18
9:00 a. m.
5:00 p. m.
Santa Bárbara Central
Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 116 a Calle 118q
1:00 p. m.
5:00 p. m.
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2021 – BOGOTÁ
BARRIOS UNIDOS
Metrópolis
Carrera 67 a Carrera 69 entre Calle 74 a Calle 76
9:00 a. m.
5:00 p. m.
CIUDAD BOLÍVAR
María Cano
Carrera 74 a Carrera 76 entre Calle 61 sur a Calle 63 sur
7:45 a. m.
6:00 p. m.
ENGATIVÁ
Centro Engativá II
Carrera 112 a Carrera 114 entre Calle 66 a Calle 68
8:00 a. m.
3:00 p. m.
Luis Carlos Galán
Calle 93 a Calle 95 entre Carrera 91 a Carrera 93
1:00 p. m.
5:00 p. m.
KENNEDY
El Vergel
Calle 15 a Calle 17 entre Carrera 79 a Carrera 82
7:15 a. m.
4:15 p. m.
Vergel Occidental
Calle 12 a Calle 16 entre Carrera 79 a Carrera 84
7:15 p. m.
4:15 p. m.
SANTA FE
El Rocío
Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 8 este a Carrera 10 este
7:45 a. m.
4:00 p. m.
SUBA
Lisboa
Calle 131 a Calle 133 entre Carrera 144 a Carrera 146
8:15 a. m.
4:15 p. m.
Mazurén
Carrera 55 a Carrera 57 entre Calle 151 a Calle 153
8:00 a. m.
1:00 p. m.
TEUSAQUILLO
La Magdalena
Carrera 15 a Carrera 19 entre Calle 38 a Calle 40
6:30 a. m.
4:00 p. m.
USAQUÉN
El Cerezo
Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 186 a Calle 188
8:45 a. m.
4:00 p. m.
San Antonio Noroccidental
Carrera 15 a Carrera 17 entre Calle 181 a Calle 183
9:00 a. m.
2:00 p. m.
San Patricio
Calle 105 a Calle 109 entre Carrera 16 a Carrera 18
8:45 a. m.
5:00 p. m.
Santa Bárbara Occidental
Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 119 a Calle 121
8:30 a. m.
1:00 p. m