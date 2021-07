Juan Carlos Echeverry inicia recolección de firmas para presentar su candidatura a la Presidencia

Un grupo de ciudadanos encabezado por Sylvia Escovar, reconocida líder empresarial colombiana; John Trujillo, joven estudiante caleño y María Claudia Muñoz, abogada nariñense con especialización en economía y ciencia política, oficializó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil su intención de liderar el proceso de recolección de firmas para poder formalizar la candidatura a la Presidencia de la República del exministro Juan Carlos Echeverry.

“Sabemos que la situación del país es compleja, y si no tomamos las decisiones correctas como ciudadanos, el panorama puede empeorar. Por eso con este grupo de ciudadanos que reúne distintas características políticas, culturales, étnicas y económicas, para comenzar el proceso de recolección de firmas para que Juan Carlos Echeverry sea candidato de manera oficial a la presidencia de la república. Lo hacemos con la genuina preocupación de dejar en unas manos experimentadas el futuro inmediato de Colombia”, aseguró Sylvia Escovar, líder de los ciudadanos agrupados alrededor del movimiento Vamos pa´lante con Echeverry.

En una rueda de prensa llevada a cabo en la mañana de hoy en una fábrica de manufactura de radiadores ubicada en el barrio Restrepo de la ciudad de Bogotá, Echeverry anticipó cuáles serán los principales ejes de su propuesta para los colombianos.

Echeverry comentó que: “No hemos dimensionado el que la crisis económica que hoy vivimos puede ser mucho peor. Mi propósito es crear economía, allí donde no la hay para hacerle frente a ese escenario, eso tendrá expresiones en la práctica como el aumento del empleo y recursos para responder a las demandas de los colombianos. Debemos pensar el país de afuera hacia adentro y no de Bogotá hacia abajo, sé cómo hacerlo y por eso pienso poner a consideración mi nombre y experiencia para que mis potenciales jefes- los ciudadanos- tomen la mejor decisión”.

Además resaltó: “me complace estar rodeado de este grupo de ciudadanos probos y transparentes que han decidido liderar este proceso; también que mis amigos del barrio Restrepo, un barrio lleno de historias de esfuerzo y dedicación, me hayan permitido estar acá, en su lugar de trabajo. Escogí este sitio, porque pienso que lo que más necesita hoy Colombia es crear y crecer la economía y por ende generar más trabajo, y para eso estoy iniciando un recorrido por el territorio nacional que me permitirá recolectar las firmas, pero sobre todo afinar un programa de gobierno que esté sustentado en cómo generamos un ambiente propicio desde lo público y lo privado para crecer la economía. Lo que más necesitamos hoy los colombianos, después de esta honda crisis derivada de la pandemia es eso: más economía, más trabajo; yo tengo la experiencia, conozco bien al país y se cómo hacerlo. Ahora quiero que ustedes, como jefes del presidente de la república, me ayuden a perfeccionar esa idea; si no enfrentamos esta situación con más, sin duda alguna la crisis puede empeorar, acá no hay soluciones mágicas como algunos quieren venderle a los ciudadanos”

El comité inscriptor que se llamará “Vamos pa´lante con Echeverry”, liderará la recolección de las firmas requeridas en todo el territorio nacional y esperan recogerlas en los próximos meses para formalizar la candidatura independiente de Echeverry.

Juan Carlos Echeverry es Economista de la Universidad de los Andes, con un doctorado en Economía de la Universidad de Nueva York, ex Ministro de Hacienda, ex Presidente de Ecopetrol, ex Director General del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ex Decano de Economía de la Universidad de los Andes. En 2019 publicó la novela En sitios más oscuros (Planeta).

Dentro de los proyectos y logros que ha liderado y que han superado la prueba del tiempo, algunos llevan veinte, diez, o cinco años mejorando la vida de los colombianos, en especial, los más pobres y vulnerables. Algunos de estos son: Familias en Acción (2001); Jóvenes en Acción (2001); Sistema General de Participaciones (2001); Sistema General de Regalías (2011); Supérate con el Deporte y el Saber (2011); «Grado de Inversión” para Colombia (2011); Baja de comisiones bancarias (2011); Regla fiscal y sostenibilidad en la Constitución (2011) y Transformación de Ecopetrol (2017).