Contrarrevolución en Cuba: Un muerto y más de 100 detenidos en protestas sociales

–Al menos un muerto y decenas de arrestos es hasta ahora el saldo de las protestas en Cuba, mientras el malestar continúa y las calles de la isla están fuertemente custodiadas por militares para impedir nuevas manifestaciones contra el gobierno y un cambio en el sistema de socialista vigente hace más de seis décadas.

El gobierno que lidera Miguel Díaz-Canel informó el martes que un hombre de 36 años murió el lunes durante un enfrentamiento entre manifestantes y policías en Arroyo Naranjo, un municipio en las afueras de La Habana.

Díaz-Canel y otros funcionarios han culpado de los disturbios a los cubanoamericanos en las redes sociales y del embargo de décadas del gobierno de Estados Unidos a Cuba. Las sanciones y restricciones impuestas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la caída del turismo relacionada con la pandemia han ejercido una presión adicional sobre la economía cubana en los últimos años, dice el gobierno.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo en una sesión informativa el martes que los manifestantes están «haciendo frente al régimen autoritario de Cuba (…) No se satisfacen sus necesidades básicas y es comprensible que estén agotadas”, dijo Price.

La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, dijo en entrevista con la Voz de América que unas personas están detenidas en Cuba desde el domingo, cuando miles salieron a las calles en pueblos y ciudades de todo el país para criticar al gobierno de la isla y reclamar por la falta de medicamentos, alimentos y libertades en la nación de gobierno comunista.

“Es sumamente preocupante saber que por lo menos más de 140 personas están detenidas o desaparecidas y se desconoce su situación y condiciones, sabemos que hay personas heridas por uso excesivo de la fuerza policial y militar”, afirmó Guevara-Rosas.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, dijo a los cubanos a través de la televisión estatal en una presentación de más de cuatro horas el lunes que los arrestados cometieron actos «vadálicos» y los catalogó de «mercenarios» al servicio de potencias extranjeras y de «los enemigos de la revolución».

Lo sucedido el domingo -dijo Guevara-Rosas- responde al «hartazgo de décadas de un pueblo reprimido, al que se le impide hasta el derecho más fundamental a expresarse con libertad».

Informes de medios indicaron que las fuerzas policiales han robustecido sus operativos desde la mañana del lunes con todo el apoyo del gobierno de Miguel Díaz-Canel que ha aseguró que actuarán con mano dura y llamó a los simpatizantes del gobierno comunista “a tomar las calles y enfrentar las provocaciones (…) de una estrategia de guerra no convencional ensayada antes en Venezuela y otros países”.

Sin embargo, para Guevara-Rosas, el domingo salieron a las calles cubanas «personas decididas que reclaman a las autoridades el fin de la represión y de violación a derechos humanos en un contexto de hartazgo acumulado e histórico que se une a la situación de pandemia que se ha venido agravando en las últimas semanas”.

A dos días de la ola de protestas en Cuba, la comunidad internacional mira con preocupación la respuesta del gobierno de la isla que se muestra “intolerante, que estigmatiza y criminaliza el derecho fundamental a la liberta de expresión y a la asamblea pacífica”.

El senador demócrata Bob Menéndez, de origen cubano y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo a periodistas el martes que no habrá una intervención militar en Cuba y que la revisión que hace la Casa Blanca sobre la política hacia Cuba podría acelerarse con los hechos recientes.

Sobre la interrupción en la isla del servicio de internet, controlado por un consorcio estatal que tiene la exclusividad en la nación, Menéndez comentó: ¿Por qué un gobierno cierra internet a su pueblo? Solamente porque tiene miedo a sus ciudadanos. No hay razón para cerrar el internet. Eso es lo que está haciendo el régimen de Cuba, cerando el internet para que el mundo no sepa lo que está pasando y para que cubanos no podamos hablar los unos con los otros».

«Debemos de buscar formas de cómo abrir el internet al pueblo cubano y creo que hay formas de poder hacer eso», concluyó.

Ted Henken, estudioso de temas cubanos y profesor de Baruch College, en Nueva York, dijo a la Voz de América que el gobierno de la isla se mueve en un nuevo terreno y no quiere dejar rastros de «la represión». A su juicio, esa es la razón por la cual está interrumpido el servicio de internet.

«En el pasado la táctica del gobierno cubano ha sido detener, arrestar a disidentes y periodistas independientes, pero solo durante un par de horas, después soltarlos y en muy pocos casos realmente llevarlos a juicios (…) En este caso estamos en un terreno nuevo, desconocido en Cuba. No son tres gatos, son muchos, incluyendo a activistas, periodistas ya conocidos pero también a ciudadanos que no han salido a la calle ni gritado ni hecho críticas públicas antes», dijo Henken.

Expuso que el hecho de que «son muchos» indica que es difícil procesarlos y llevarlos a juicio pero puede ser que algunos ejemplos se pueden hacer para aterrorizar al resto».

¿Qué pasa con internet?

La firma de monitoreo de Internet NetBlocks dijo el martes que el gobierno cubano había restringido el acceso a varios servicios de mensajería móvil y redes sociales, incluidos Facebook y WhatsApp.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, negó que el gobierno estuviera cerrando el acceso a internet, después que desde el pasado domingo los cubanos no pueden acceder. Hasta el martes no había sido informada falla alguna de parte del consorcio estatal de comunicaciones, ETECSA.

«Hemos tenido problemas de electricidad. Tenemos problemas de comunicación; problemas de conectividad», dijo el canciller cubano el martes. «Y es cierto que estamos en una situación compleja, y es cierto que en estos días ha habido falta de energía eléctrica, lo que también afecta al funcionamiento de las redes de los nodos del servidor de telecomunicaciones».

Price dijo que Estados Unidos está pidiendo a Cuba que abra «todos los medios de comunicación».

“Apagar la tecnología, cerrar las vías de información, eso no hace nada para atender las necesidades y aspiraciones legítimas del pueblo cubano”, dijo.

Estados Unidos también está desalentando cualquier intento potencial de personas en Cuba para intentar salir de la nación isleña en barco y llegar a las costas de Estados Unidos.

Sobre la interrupción del servicio de internet desde el pasado domingo señaló Henken: «No quieren que circulen imágenes de la represión, a veces hasta sangrientas». (Informe Voz de América).