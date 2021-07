Reforma tributaria no tocará a la clase media, ni a los pensionados y tampoco modifica el IVA: Duque

–Un recaudo superior a 15 billones de pesos, el mayor recaudo a través de una reforma fiscal en los años recientes y «sin tocar» los bolsillos de las personas naturales ni de los pensionados, y que tampoco contempla modificar la tarifa del IVA, busca el Proyecto de Inversión Social, que presentará el Gobierno Nacional el 20 de julio al Congreso, según lo destacó el presidente Iván Duque al revelar el contenido de la iniciativa en un acto especial en la Casa de Nariño.

El mandatario advirtió que con la reforma tributaria se atiende el clamor de los ciudadanos en las calles «muchos pacíficamente pidiendo atención» y por ello hizo una invitación a que en el Congreso de la República, que es el seno de la democracia, se dé un debate al proyecto «con alegría con velocidad y con un gran sentido de responsabilidad con quienes más lo necesitan».

Al efecto destacó que se busca a atender los programas sociales de más de 10 millones de hogares en el país, entre los que citó matricula gratis, Ingreso Solidario, acompañamiento al primer empleo, subsidio a la nómina y protección de los Sistemas de Transporte Masivo en las ciudades.

Agregó que en términos poblacionales, de acuerdo con el tamaño de las familias, se beneficiará casi la mitad de la población colombiana. “No hay en la historia de Colombia una agenda social que haya logrado ese alcance, y esa agenda no es de Iván Duque, ni de un Gobierno, es de Colombia».

Duque advirtió: «Hoy sin lugar a dudas es un día especial para nuestro país. Hemos tenido que vivir durante el último año y medio una situación totalmente inesperada, como la ha vivido el mundo entero. Tuvimos que ver cambios bruscos en la interacción social. Muchas familias han perdido a sus seres queridos y me atrevo a decir que no hay una sola familia colombiana que no haya tenido o un familiar o un conocido que haya sido afectado por el covid-19».

Sin embargo, subrayó que «hoy también estamos dando una respuesta social única y que no solamente estamos pensando en un primer empleo, sino en el empleo de los jóvenes y, donde gracias a este esfuerzo, estamos dando un subsidio del 25% del salario mínimo legal mensual a esos jóvenes que se contratan entre 18 y 28 años, equivalente a pagar la seguridad social».

Dijo igualmente que «con ese esfuerzo estaremos generando cientos de miles de empleos, recuperando los niveles de desempleo juvenil prepandemia, pero dándoles con la continuidad de la política pública, la posibilidad de seguir llevando esa tendencia a que sea decreciente y que lleguemos a los mínimos históricos de desempleo juvenil».

Hizo un reconocimiento al empresariado colombiano, diciendo que esto no sería posible si no tuviéramos acá la solidaridad, la generosidad y el sentimiento de colaboración del sector privado.

«Yo lo que creo es que lo que hoy estamos haciendo es una victoria de todos. Alcaldes, gobernadores, congresistas, sector privado, Gobierno, lideres estudiantes. Y así es que se construyó esta nación», indicó.

Resaltamos el valor de este proyecto de #InversiónSocial, que es posible por la solidaridad del sector privado, y sus propuestas están en esta agenda social, que requiere más de $15 billones, el mayor recaudo de reforma alguna reciente y se busca sin tocar a personas naturales. pic.twitter.com/ehQdZi1omV — Iván Duque ?? (@IvanDuque) July 14, 2021

El ministro de Hacienda José Manuel Restrepo Abondano, también resaltó que el articulado del proyecto «no tocará a la clase media”.

Explicó que la iniciativa incluye un aporte solidario en renta del 35% por parte de las grandes empresas del país, a partir del 2022. Con esto, agregó, no se compromete la competitividad del país, ya que esta tarifa es menor a la de 2018 (37%).

Dijo que se contempla, además, un descuento del 50% del ICA en el impuesto de renta, un proceso de normalización tributaria para 2022 y una extensión de la sobretasa de renta al sector financiero hasta 2025.

De acuerdo con el Ministro todas estas medidas permitirán un recaudo aproximado de $11 billones.

Finalmente destacó que el Proyecto de Inversión Social es el resultado de consensos, que permitirán “darle la mano a los más vulnerables, lograr estabilidad fiscal y contribuir al crecimiento económico del país”.

El presidente del Consejo Gremial Nacional, CGN, Julián Dominguez, expresó el respaldo del sector privado a la iniciativa.

«Esperamos que en el Congreso, con esta propuesta simple que deja a salvo a la clase media, se respete al máximo la propuesta, especialmente porque ha sido consensuada con las regiones y con los partidos políticos, aseguro Domínguez.

Por su parte el presidente de la Asociación Colombiana de Industriales, ANDI, Bruce MacMaster dijo: “Hago un llamado a los colombianos para que tengamos un sentido de Nación, para generar reactivación, menos desempleo, generar más oportunidades y atender esta situación que nos obliga a estar unidos”.