ICBF y MinTrabajo anuncian incremento del subsidio pensional para ex madres comunitarias y ex madres sustitutas

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, y el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunciaron un incremento del subsidio pensional para las ex madres comunitarias y ex madres sustitutas según el tiempo de prestación de sus servicios, así como la ampliación de la cobertura en 2.000 nuevos cupos.

“Ustedes han hecho un aporte gigante al país al ofrecerles entornos protectores a las niñas, niños y adolescentes, permitiendo que miles de mujeres pudieran salir al mercado laboral”, les dijo Lina Arbeláez, al reiterar que este subsidio es un reconocimiento a los años dedicados al bienestar de la niñez colombiana.

La Directora explicó que el Gobierno Nacional incrementa el subsidio pensional a partir del 1º de agosto para que las ex madres comunitarias y ex madres sustitutas que prestaron servicios por más de 20 años reciban $440.000; entre 15 y 20 años $420.000, y entre 10 y 15 años $360.000.

“Con este subsidio queremos saldar la deuda histórica que tenemos con estas mujeres que han dedicado parte de su vida a trabajar en favor de la niñez colombiana”, señaló el Ministro de Trabajo.

Para asegurar los recursos destinados a estos pagos, el Ministerio del Trabajo, a través del Fondo de Solidaridad Pensional, hará una inversión de $8.073 millones. De igual forma, se ampliarán los cupos para este subsidio, beneficiando a otras 1.750 ex madres comunitarias y 250 ex madres sustitutas del ICBF que no pueden acceder a pensión.

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse a los Centros Zonales de ICBF en todo el país o escribir al correo electrónico: mcprimerainfancia@icbf.gov.co