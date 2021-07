Los colombianos Tatiana Calderón y Juan Pablo Montoya listos para la tercera ronda del FIA WEC en Monza

Los pilotos colombianos Tatiana Calderón y Juan Pablo Montoya se encuentran en Italia, listos para afrontar la tercera ronda del Campeonato Mundial de Resistencia (FIA-WEC) en la categoría LMP2, la máxima del serial, que este fin de semana se disputa en el mítico circuito de Monza en una carrera de 6 horas de duración.

Tatiana Calderón estará enfilada con el equipo Richard Mille Racing, compartiendo el volante con Sophia Floersch, en ausencia de su copiloto habitual, Beitske Visser, quien competirá este fin de semana en la W Series. Las dos buscarán sacar provecho al máximo del buen momento que atraviesan tras conseguir su mejor resultado en la última fecha en Portimao, un sexto puesto.

Por su parte, Juan Pablo Montoya estará con DragonSpeed USA en la conducción del Oreca 07 #21 de la categoría LMP2 -ProAm, junto con Henrik Hedman y Ben Hanley, los tres tras la reciente prueba del fin de semana cuando participaron en las 4 Horas de Monza del ELMS, precisamente en la búsqueda de la puesta a punto del auto y de la alineación del equipo a la espera de un buen resultado el domingo en la carrera.

Para Tatiana y su compañera el tener que afrontar un aumento en el tiempo de conducción, en esta prueba para la cual es habitual por el formato del Campeonato tener tres pilotos, representará un mayor reto físico y mental, aunque de otra parte les permitirá hacer menos compromisos en la puesta a punto del auto y más tiempo en pista en los entrenamientos.

Tatiana espera aprovechar estas ventajas en el trazado de alta velocidad, que cuenta con algunas de las rectas más largas de Europa y con curvas famosas como las Lesmo, la Variante Ascari y Parabólica. Es un circuito en el que la colombiana ha tenido éxito en el pasado, especialmente en la GP3, donde consiguió sus mejores resultados en la serie.

Tatiana Calderón: “Después de una carrera positiva en Portimao y de un test posterior muy alentador (IndyCar), tengo muchas ganas de volver a estar al frente del LMP2 este fin de semana en Monza. Es una pista muy diferente a Portimao, pero más parecida a lo que será Le Mans, por lo cual será una parte importante de la preparación para las 24 Horas. Es una pena que no podamos contar con Beitske este fin de semana, pero lo positivo es que significa más tiempo al volante. Según pronósticos del clima, parece que hará bastante calor, lo que será desafiante para el rendimiento de los neumáticos, aunque debería ser un reto agradable y espero que podamos poner en práctica lo que aprendimos en Portimao”.

Montoya por su parte espera que el trabajo hecho el pasado fin de semana con DragonSpeed dé fruto y alcancen el anhelado podio. Recordemos que tras las 4H de Monza el bogotano expresó que volver a este circuito después de tantos años (2005) y en un carro totalmente diferente lo hace más exigente. También dijo que hicieron muchos cambios en busca de la mejora del carro que esperan se vean traducidos en carrera este fin de semana luego de un gran trabajo de equipo.

La categoría LMP2 pondrá en pista 12 autos para esta prueba, 6 en la clase ProAm en la que milita Montoya, allí cada equipo debe alinear al menos un piloto amateur según las disposiciones de la FIA que aprobó la obligatoriedad de incluir un piloto ‘Bronce’ o dos ‘Plata’ en los equipos de LMP2.

HORARIO DEL FIN DE SEMANA EN MONZA

Hora de Colombia

Viernes 16 de julio

Práctica libre 1 – 8:30 a.m.

Sábado 17 de julio

Práctica libre 2 – 2:30 a.m.

Práctica libre 3 – 7:00

Clasificación (Hypercar y LMP2) – 11:20 a.m.

Domingo 18 de julio

Carrera – 5:00 a.m.

La carrera se podrá ver en directo en Colombia a través de FOXSports 3.