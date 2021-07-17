Cortes de energía para este sábado 17 y domingo 18 de julio en la capital
julio 17, 2021 7:40 am
-–Con el fin de realiza trabajos de mantenimiento, Enel Codensa hará cortes del servicio este sábado 17 y domingo 18de julio en los siguientes sectores de la capital de la República:
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA SÁBADO 17 DE JULIO DE 2021
CHAPINERO
Espartillal
Calle 75 a Calle 77 entre Carrera 12 a Carrera 14
10:30 a. m.
6:00 p. m.
ENGATIVÁ
Los Álamos
Carrera 89 a Carrera 91 entre Calle 63 a Calle 65
7:30 a. m.
4:00 p. m.
ENGATIVÁ
Los Álamos
Carrera 89 a Carrera 91 entre Calle 63 a Calle 65
7:30 a. m.
4:00 p. m.
LOS MÁRTIRES
La Estanzuela
Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 17 a Carrera 19
8:00 a. m.
12:00 p. m.
SANTA FE
Las Cruces
Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 0 a Calle 2
2:00 a. m.
5:00 p. m.
SOACHA
Soacha
Carrera 76 a Carrera 78 entre Calle 68 sur a Calle 70 sur
7:00 a. m.
4:00 p. m.
USAQUÉN
El Contador
Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 133 a Calle 135
9:15 a. m.
5:00 p. m.
San Antonio Noroccidental
Calle 182 a Calle 184 entre Carrera 15 a Carrera 17
8:45 a. m.
3:00 p. m.
San Gabriel Norte
Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 122 a Calle 124
10:00 a. m.
5:00 a. m.
San Patricio
Calle 105 a Calle 107 entre Carrera 17 a Carrera 19
9:00 a. m.
4:15 p. m.
Santa Bárbara Oriental
Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 122 a Calle 124
10:00 a. m.
5:00 a. m.
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL 18 DE JULIO DE 2021 – BOGOTÁ
ENGATIVÁ
La Cabaña
Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 69 a Carrera 73
7:30 a.m.
5:00 p.m.
Normandía
Carrera 70 a Carrera 72 entre Calle 54 a Calle 56
7:30 a.m.
5:00 p.m.
FONTIBÓN
Puerta de Teja
Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 94 a Carrera 96
7:00 a.m.
5:00 p.m.
PUENTE ARANDA
Salazar Gómez
Carrera 64 a Carrera 66 entre Calle 9 a Calle 11
8:00 a.m.
5:00 p.m.
SAN CRISTÓBAL
San Blas II
Calle 27 sur a Calle 29 sur entre Carrera 10 este a Carrera 12 este
6:30 a.m.
1:00 p.m.
TEUSAQUILLO
Chapinero Occidental
Calle 53 a Calle 55 entre Carrera 15 a Carrera 17
8:15 a.m.
12:00 p.m.