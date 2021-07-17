Cortes de energía para este sábado 17 y domingo 18 de julio en la capital

-–Con el fin de realiza trabajos de mantenimiento, Enel Codensa hará cortes del servicio este sábado 17 y domingo 18de julio en los siguientes sectores de la capital de la República:

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA SÁBADO 17 DE JULIO DE 2021

CHAPINERO

Espartillal

Calle 75 a Calle 77 entre Carrera 12 a Carrera 14

10:30 a. m.

6:00 p. m.

ENGATIVÁ

Los Álamos

Carrera 89 a Carrera 91 entre Calle 63 a Calle 65

7:30 a. m.

4:00 p. m.

ENGATIVÁ

Los Álamos

Carrera 89 a Carrera 91 entre Calle 63 a Calle 65

7:30 a. m.

4:00 p. m.

LOS MÁRTIRES

La Estanzuela

Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 17 a Carrera 19

8:00 a. m.

12:00 p. m.

SANTA FE

Las Cruces

Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 0 a Calle 2

2:00 a. m.

5:00 p. m.

SOACHA

Soacha

Carrera 76 a Carrera 78 entre Calle 68 sur a Calle 70 sur

7:00 a. m.

4:00 p. m.

USAQUÉN

El Contador

Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 133 a Calle 135

9:15 a. m.

5:00 p. m.

San Antonio Noroccidental

Calle 182 a Calle 184 entre Carrera 15 a Carrera 17

8:45 a. m.

3:00 p. m.

San Gabriel Norte

Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 122 a Calle 124

10:00 a. m.

5:00 a. m.

San Patricio

Calle 105 a Calle 107 entre Carrera 17 a Carrera 19

9:00 a. m.

4:15 p. m.

Santa Bárbara Oriental

Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 122 a Calle 124

10:00 a. m.

5:00 a. m.

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL 18 DE JULIO DE 2021 – BOGOTÁ

ENGATIVÁ

La Cabaña

Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 69 a Carrera 73

7:30 a.m.

5:00 p.m.

Normandía

Carrera 70 a Carrera 72 entre Calle 54 a Calle 56

7:30 a.m.

5:00 p.m.

FONTIBÓN

Puerta de Teja

Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 94 a Carrera 96

7:00 a.m.

5:00 p.m.

PUENTE ARANDA

Salazar Gómez

Carrera 64 a Carrera 66 entre Calle 9 a Calle 11

8:00 a.m.

5:00 p.m.

SAN CRISTÓBAL

San Blas II

Calle 27 sur a Calle 29 sur entre Carrera 10 este a Carrera 12 este

6:30 a.m.

1:00 p.m.

TEUSAQUILLO

Chapinero Occidental

Calle 53 a Calle 55 entre Carrera 15 a Carrera 17

8:15 a.m.

12:00 p.m.