Murió Julián Esteban, el niño que soñaba ser como Egán Bernal

El exentrenador de Egan Bernal, Fabio Rodríguez, confirmó este domingo a través de sus redes sociales, que Julián Esteban Gómez, de tan solo 13 años, falleció a causa de un terrible accidente de tránsito que se registró cuando el menor entrenaba cerca a Zipaquirá.

Primeras versiones señalan que Julián Esteban fue arrollado por una tractomula cuando entrenaba en compañía de su abuelo en la vía Zipaquirá-Cajicá.

La Policía de Cundinamarca confirmó que el triste accidente se presentó sobre las 9:00 de la mañana, y debido a la gravedad de las lesiones el pequeño murió en el lugar de los hechos.

Julián pertenecía a la escuela de formación de ciclismo, liderada por el exdeportista Fabio Rodríguez, quien dio a conocer esta triste noticia.

Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián. pic.twitter.com/S86rX0M6Cp

— FABIO RODRIGUEZ. #formandofuturoscampeones (@farozciclismo1) July 18, 2021