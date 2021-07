Idartes lanza tres programas para beneficiar músicos populares de Bogotá

Los músicos populares que habitan Bogotá, bien sean migrantes, mayores de 60 años o dedicados a las serenatas están invitados a participar en tres componentes distintos del Programa Mixtura de la Gerencia de música del Instituto Distrital de las Artes – Idartes.

Así, desde el 19 de julio y hasta el 13 de agosto estarán abiertas las invitaciones públicas para participar en Música sin fronteras, Serenatas a Bogotá y Legado a la ciudad, tres iniciativas que buscan beneficiar a los artistas que viven en la capital, con reconocimientos económicos por un total de $116.000.000.

Música sin fronteras recientemente hizo el concierto en conmemoración del Día Mundial del Refugiado con los artistas del Compilado de los Pueblos Hermanos: músicas de ida y vuelta para la reintegración, en el que músicos colombianos y venezolanos se unieron para crear, interpretar e intercambiar canciones para entregar este trabajo discográfico, compuesto por 14 canciones.

El objetivo es darle continuidad a esta iniciativa y lograr que más artistas colombianos, venezolanos, migrantes o en situación de desplazamiento hagan parte del siguiente compilado, que se producirá en este segundo semestre y se presentará con un nuevo concierto en diciembre. “Quienes participaron han manifestado que se trata de una oportunidad enriquecedora y de una experiencia de vida la de trabajar con sus colegas de otros países y latitudes y por eso invitamos a quienes no conocían Música sin fronteras a inscribirse”, dice Giovanna Chamorro, gerente (e) de Música del Idartes.

Serenatas a Bogotá, de otra parte, es para que aquellos músicos populares, intérpretes en formato de tríos, duetos, mariachis, conjuntos vallenatos, orquestas tropicales, boleros, solistas, etc., puedan circular en distintos espacios de la ciudad y también tengan la oportunidad de dejar un registro de conciertos virtuales con el talento que normalmente recorre las calles de la capital.

“En la edición anterior de Serenatas logramos llegar a 200 artistas que nos mostraron la diversidad musical que existe para este formato tan arraigado en nuestra cultura y queremos seguir impulsando esta tradición”, dice la gerente (e) de Música.

Legado a la ciudad es la tercera invitación del proyecto Mixtura y está dirigida a los músicos adultos mayores de 60 años que quieran compartir su trabajo, historia de vida y aporte a la historia de la música popular de Bogotá. Los diez artistas que sean seleccionados harán parte de una serie de podcast en la que se reconocerán sus prácticas y sus expresiones de sabiduría, que será publicado a través de plataformas digitales.

“Es muy importante hacer este proceso de memoria y dejar este registro de quienes han dedicado su vida a la música en sus comunidades y que no siempre tenemos en cuenta. Por eso, esperamos que quienes conozcan a personas mayores de 60 años que consideren que deban participar de Legado a la ciudad, nos ayuden contactándolos y comentándoles de esta oportunidad”, dice Gabriela Abello, del proyecto Mixtura del Idartes.

El próximo 22 de julio habrá un Facebook Live en las redes de Idartes para solventar dudas sobre Música sin fronteras, Serenatas a Bogotá y Legado a la ciudad y para quienes no puedan conectarse las preguntas se recibirán a través del correo proyectomixtura@fundescocolombia.com o del teléfono celular 323 3061164 de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y sábado de 9 a.m. a 3 p.m.