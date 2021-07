Egan Bernal lamenta la muerte del niño ciclista Julián Esteban Gómez

Egan Bernal dedicó hoy una sentida despedida a Julián Esteban Gómez, un niño de 13 años que falleció el domingo tras ser arrollado por un tractocamión mientras entrenaba en una carretera de la localidad colombiana de Zipaquirá, donde nació el ganador del último Giro.

«Rueda muy alto, Julián», se leía en un emotivo video que publicó el deportista colombiano en sus redes sociales, acompañados de imágenes en blanco y negro del joven llorando cuando celebraba entre lágrimas el título de Bernal en el Tour de Francia de 2019 y de cuando se conocieron.

Aunque ninguna autoridad ha confirmado las circunstancias en las que el menor fue atropellado, medios locales señalan que el accidente ocurrió en el sector de Manas en la carretera entre las localidades de Zipaquirá y Cajicá, en el departamento de Cundinamarca.

«Hoy lloramos por ti Julián, el verdadero Orgullo de mi patria», escribió el ganador de la maglia rosa.

Hoy lloramos por ti Julián, el verdadero Orgullo de mi patria??. pic.twitter.com/ycyBquj2vV — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) July 19, 2021

Julián salió con otros ciclistas, incluido su tío, Guillermo Caicedo, a entrenar el domingo, cuando el camión se acercó peligrosamente a ellos y comenzó a sonar la bocina. Por el ruido, el niño se asustó, perdió el control de la bicicleta y cayó al piso, según medios locales.

El conductor del tractocamión fue puesto en libertad por falta de pruebas, aunque la Fiscalía investiga lo sucedido.

El joven deportista hacía parte del equipo de ciclismo de Zipaquirá, entrenado por el exciclista Fabio Rodríguez, y soñaba con llegar a ser profesional.

«Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños y me dejas sin tener a quién molestar, solo 13 añitos y un maldito ‘mulero’ (conductor del tractocamión) te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirte que te extrañaré por siempre mi querido Julián», manifestó el exciclista.

También lamentó su muerte, que ha conmovido a todo el país, el escalador del Movistar Miguel Ángel ‘Supermán’ López, quien consideró, también en su cuenta de Twitter: «Que termine la vida de un niño ciclista como la de Julián nos debe dejar una reflexión inmensa. La vía y la vida es para todos». EFE