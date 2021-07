Seguir buscando población vulnerable, prioridad del Plan de Vacunación

Al liderar el Puesto de Mando Unificado (PMU) 93 desde Barranquilla, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, revisó el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 en el país, con el que hasta el 15 de julio se han aplicado 22.942.717 dosis de vacunas.



Entre lo planteado, el ministro destacó que entre el 23, 24 y 25 de julio las entidades territoriales deberán promover una gran campaña masiva de vacunación enfocada en la inmunización de las mujeres gestantes con las vacunas de Pfizer, alrededor de 340 mil dosis, que llegarán durante la próxima semana.

«Con esas vacunas vamos a tener que hacer el esfuerzo grande por vacunar a las señoras embarazadas. El objetivo es que el próximo fin de semana, que es el del 23, 24 y 25 de julio, vamos a hacer una vacunatón de mujeres gestantes», manifestó Ruiz Gómez.

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio, por su parte, explicó que las mujeres gestantes deberán tener un certificado de recomendación del médico, que puede ser el médico general, recomendando la vacunación contra el covid-19 para las gestantes. Este certificado debe presentarte el día que la gestante vaya a recibir su vacuna.

Al respecto, el director de Epidemiología y Demografía, Julián Fernández Niño, manifestó que «hay una recomendación del Invima que obedece a la prudencia del concepto técnico, pero la evidencia es clarísima de que cualquier potencial riesgo es insignificante frente a los beneficios de la vacunación contra covid-19».

En el mismo sentido, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, señaló que esta también es una oportunidad para cubrir segundas dosis de adultos de 50 años y más que aún no reciben su esquema completo y de los niños entre 12 y 17 años con comorbilidades.

Otros puntos planteados

Por otra parte, el ministro destacó que es importante que se tenga en cuenta el buen ritmo de vacunación que se tiene, pero que no se debe dejar de buscar a la población más susceptible ante el virus. «El esfuerzo de los mayores de 50 es fundamental para poder tener una protección ante un nuevo pico que podamos tener», resaltó el ministro.

De igual manera, Ruiz Gómez reseñó que en el caso de Barranquilla, desde donde se hizo el PMU, se tiene prácticamente el mismo punto de mortalidad de antes de la pandemia, resultado que se logró entre vacunación masiva y alta prevalencia del virus.

En un segundo punto, el jefe de la cartera de Salud destacó que se está ingresando a grupos de edad complejos, principalmente porque a menor edad se reduce la percepción de riesgo frente al virus.

También mencionó que el primer semestre hubo alto abastecimiento de Sinovac y Pfizer, pero «en este momento estamos prácticamente terminando los convenios de compra con esta adquisición con Sinovac. Es posible que llegue con COVAX, pero no llegará en cantidades importantes».

Un panorama similar ocurre con Pfizer, con el que se esperan aún 4 millones de dosis por llegar, por lo que, prioritariamente, «deberán estar dedicadas a completar las segundas dosis, que están a 12 semanas; la vacuna de los niños de 12 a 18 años», explicó el ministro Ruiz Gómez.

En cuanto al pago de vacunas aplicadas, destacó que ha sido un proceso complejo, en el que luego de un trabajo realizado en Risaralda hace una semana, en conjunto con la Contraloría, se logró identificar algunas dificultades y ya se está trabajando en superar esas dificultades.

Ante la propuesta que se ha expresado desde diversos sectores en el país, de abrir todas las etapas de vacunación, el ministro destacó que es algo que se podría hacer; sin embargo, hay una dificultad que no se ha tenido en cuenta a la hora de hacer este tipo de propuestas: «Nosotros no tenemos vacunas para soportar una demanda tan alta y podríamos generar tremenda insatisfacción en la población, porque llegarían al punto pero no encontrarían vacunas para todos».

Por ello, resaltó que «quisiéramos tener acopio de 20 millones de vacunas adicionales para abrir todos los grupos», pero no lo tenemos en el país.

«Claramente vamos bien, a buen ritmo, con buena velocidad; Colombia está haciendo un Plan serio en el que el objetivo central es completar esquemas», indicó el ministro, dejando claro que se debe mejorar la velocidad de aplicación en mayores de 50 años, para evitar que se registren altos porcentajes de mortalidad en caso de tener un nuevo pico.

Al concluir el PMU, el ministro destacó que en la medida en que se resuelven dudas a través de este PMU se sigue avanzando y logrando resultados.

Asimismo, dio a conocer que a partir de este viernes se habilitará la vacunación, sin agendamiento, para el grupo poblacional de 35 a 39 años. «Necesitamos avanzar rápidamente estos grupos, que la gente entienda que puede acceder a la vacunación sin agendamiento», resaltó el ministro.

Además, recomendó implementar estrategias de vacunación para captar a los grupos poblacionales más jóvenes.

Situación epidemiológica

Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, manifestó que a nivel nacional se cuenta con 4,6 millones de casos confirmados, equivalente a que el 9 % de la población ha sido confirmada como caso, quitando la pequeña proporción de casos que podrían ser de reinfección

«Considerando que hay una proporción de casos como leves o asintomáticos, esto es coherente con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud (INS)», indicó Fernández Niño.

Por otra parte, resaltó que a nivel nacional se observa una reducción consistente en la curva epidemiológica y curva de la velocidad de la transmisión. «Esto se expresa en la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), llegando a una ocupación nacional del 79 %».

Frente al promedio de muertes en las últimas semanas también ha disminuido, mucho más lento, «porque las estancias en UCI en este pico, con una participación mayor de adultos jóvenes, son más largas, por lo cual es probable que esta curva de caída nos tome tres semanas más», agregó Fernández Niño.

En el caso de Barranquilla, tal cual lo planteó el ministro Ruiz Gómez, el director de Epidemiología manifestó que la ciudad llegó al promedio histórico prepandemia en exceso de mortalidad, lo «cual es un hito importante de mortalidad, sobre todo teniendo en cuenta que el exceso de mortalidad capta muertes confirmadas, sospechosas y otras muertes que pueden estar asociadas a la pandemia».

Frente a la reducción de la proporción de la mortalidad de más vulnerables, como se ha venido registrando en el país, Fernández Niño reiteró que esto se logró gracias a que se empezó la vacunación con más vulnerables. «La focalización no solo logró salvar vidas si no tener retornos más rápidamente».

Por otra parte, el director destacó que si se avanza en vacunación, priorizando a más vulnerables, a medida que se registren eventualmente nuevos picos no se traduciría en más muertes. «Dentro de los escenarios que se han proyectado, podrían darse nuevos picos de contagios, con menor caga de la enfermedad».

Avances del Plan

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección, al entregar el balance del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, indicó que las cifras son consistentes y positivas, lo que se refleja en tener en las cifras entregadas en las últimas semanas, con aplicación de más de 400 mil vacunas cada día, por ejemplo.

Asimismo, Bermont destacó que con primeras dosis, el avance en el grupo de 80 años y más es del 91,8 %; en talento humano en salud, del 100 % y cada que se haga un nuevo registro de talento humano, recibirá su vacuna; en el caso de 60 a 79 años, el indicador es de 75,7 %; en el grupo de 50-59 años, el avance es del 56,5 % y en el grupo de 40-49, el indicador de primeras dosis llega a 17,8 %.

Sin embargo, precisó Bermont, se debe apostar por lograr los esquemas completos de los grupos poblacionales, haciendo énfasis en que se debe priorizar a la población de 50 años y más.

Frente a la tutela que se conoció durante la semana en torno a la segunda dosis de Pfizer, Bermont destacó que «la estamos impugnando», ya que la decisión se tomó de acuerdo con la evidencia científica y los estudios realizados por otros países con esta vacuna, en torno a la ampliación del intervalo entre primera y segunda dosis de 21 días a 12 semanas.

Al respecto, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, indicó que «esta decisión Colombia no se la inventó y se tomó con estudios y evidencia de otros países. Adicionalmente la farmacéutica dice que los países podrán tomar decisiones de salud pública en torno a modificaciones a los tiempos», tal cual se hizo en el país.

De igual manera, Bermont destacó que con corte al 15 de julio, en territorio se cuenta con disponibilidad de 5,2 millones de dosis. «Esta cifra sale del reporte diario que cada entidad nos entrega a nosotros».

Frente a la clarificación de cifras, entendiendo que es posible que se realicen ajustes, el director de Promoción y Prevención mencionó que el miércoles y jueves de la próxima semana se realizará una auditoría en las entidades territorial, desplazando equipos del Ministerio de Salud a cada una de las entidades territoriales para clarificar las cifras de vacunas aplicadas y disponibles.

Frente a esto, destacó que el rezago en PAIWEB del registro de vacunas aplicadas es del 47 %, equivalente a 10,7 millones de dosis que aún no han sido cargadas.

Entre las recomendaciones, Bermont reiteró la necesidad de estrategias para captar a mujeres gestantes y niños de 12 a 17 años para que reciban su vacuna en la jornada especial del próximo fin de semana, así como la búsqueda activa de la población susceptible de las etapas abiertas, fortalecer el sistema de información congruencia del dato y oportunidad de reporte.