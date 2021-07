Coldplay lanza su novena grabación de estudio denominada ‘Music of the Spheres’

La banda británica Coldplay anunció que el 15 de octubre tendrá el lanzamiento de su nuevo álbum «Music of the Spheres«, la novena grabación de estudio.

A través de sus redes sociales, confirmaron la salida de este esperado disco, producido por el sueco Max Martin, quien ha colaborado con artistas de la talla de Taylor Swift, Katy Perry, The Weeknd o Britney Spears.

Music Of The Spheres. The new album ? October 15th, 2021.

Available to pre-order: https://t.co/TglyCzQdOq pic.twitter.com/ydofZEUDmE

— Coldplay (@coldplay) July 20, 2021