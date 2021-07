Duque reiteró que el derecho a la protesta pacífica se protege, pero la violencia se rechaza, venga de donde venga

–Al instalar las sesiones ordinarias del Congreso de la República para el periodo legislativo 2021-2022, el Presidente Iván Duque Márquez reiteró este martes que el derecho a la protesta pacífica se protege, se respeta y se garantiza, pero también fue enfático al afirmar que la violencia se debe rechazar “venga de donde venga”.

“Como sociedad, debemos entender que el derecho a la protesta pacífica se protege, se respeta y se garantiza. Pero no existe el derecho a interrumpir las oportunidades de vida de los demás. No existe el derecho a impedir que una persona llegue a su trabajo, acceda a los servicios de salud o a que se le prive de tener comida en su mesa; esa obstrucción es un delito, sin ambivalencias ni licencias morales”, puntualizó el Jefe de Estado desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en Bogotá.

En ese sentido, el Mandatario reiteró su rechazo vehemente a los bloqueos en las vías.

“Los bloqueos no son cortes de ruta; los bloques son cortes de vida; no hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos”, y agregó que “permitir que se violen los derechos de todos es anarquía, y en un país de anarquía, de caos y de odio solo prosperan la violencia y el dolor. Allí no hay esperanza; allí no se resuelven los problemas por los cuales muchos protestan”.

En ese contexto, recalcó que las situaciones se “profundizan cuando se destruye el patrimonio público, la propiedad privada y los empleos. Por eso, por encima de cualquier cosa, somos una nación cimentada en el orden constitucional, que es todo lo contrario a la anarquía”.

Así mismo, el Jefe de Estado aseveró que todo hecho de violencia se debe rechazar.

“La violencia se hace realidad en las acciones de personas de carne y hueso, que en lugar de consensos buscan rupturas; que en lugar de alternativas proponen abismos; que en lugar de unión, dividen. Por eso, debemos rechazar la violencia, venga de donde venga”, subrayó.

Respaldo y exigencia a la Fuerza Pública.

En su discurso ante el Congreso, el Mandatario expresó su respaldo a la Fuerza Pública.

“Nuestra fuerza pública está sujeta a los más altos estándares en materia de derechos humanos y, por eso, al tiempo, la respaldamos, la fortalecemos y le exigimos. La respaldamos, porque nuestros soldados y policías son hijos, hijas, hermanos, padres y madres que están dispuestos a entregar la vida por defender lo que somos y lo que podemos ser. La fortalecemos, porque las amenazas son muchas y diversas, y deben ser enfrentadas con la fuerza racional y legítima del Estado”, destacó.

A renglón seguido, el Presidente sostuvo que a los soldados y policías de Colombia también “les exigimos, porque cada uno de esos hombres y mujeres está capacitado para actuar dentro del marco de la Constitución y la ley. Y, óigase bien, la legitimidad de la Fuerza Pública reside en su apego a los derechos humanos, en la proporcionalidad de su respuesta y en que, sin importar las condiciones del momento, su única pasión es la defensa de los valores de la patria”.

En ese orden de ideas, el Jefe de Estado indicó que le ha dado instrucciones a la Fuerza Pública para garantizar el respeto a la protesta pacífica, pero también para ser contundentes contra vándalos y terroristas.

“He dado claras instrucciones para que todos los miembros de la Fuerza Pública se comprometan con el respeto, las garantías y la protección de la protesta pacífica. Y también les he dado instrucciones precisas para actuar con contundencia, utilizando todas las herramientas de la Constitución, para defender a la ciudadanía de los vándalos y terroristas”, enfatizó el Mandatario.

También hizo referencia al Proyecto de Transformación Integral de la Policía Nacional para que sea más cercana a la ciudadanía.

“Ya iniciamos el Proyecto de Transformación Integral de la Policía Nacional, con el que estamos creando una nueva identidad de la Institución para mejorar su proximidad con los ciudadanos, y con el que también estamos fortaleciendo la prevención, protección y respeto por los derechos humanos. En este sentido, crearemos la Dirección de Derechos Humanos de la Policía y radicaremos el proyecto de ley que modifica el Estatuto Disciplinario de la Policía Nacional”, anunció.

Sobre el mismo tema, el Jefe de Estado puso de presente que el Gobierno presentará “un proyecto de ley para el nuevo Estatuto de Carrera para la Profesionalización del Servicio. Así fortaleceremos esta fuerza para que, cada vez más, los colombianos estén orgullosos de su Policía. De esta manera, avanzaremos hacia una transformación tecnológica para que pueda actuar de manera contundente y siempre acompañada de la transparencia”.

Igualmente, puso de relieve que “esta Fuerza Pública, de la que nos sentimos orgullosos, defiende no solo nuestros valores democráticos, sino también nuestro patrimonio y nuestra riqueza ambiental con el mismo fervor con el que defiende nuestra soberanía. Es la fuerza que nos ha permitido alcanzar las más bajas tasas de secuestro y las menores tasas de homicidios en décadas”.

Finalmente, el Presidente resaltó que los policías y soldados de Colombia “son una fuerza para la justicia, para hacer valer nuestros derechos y para enarbolar nuestros principios. Me siento orgulloso de ser su Comandante en Jefe, porque ustedes son los defensores de la institucionalidad y de la legalidad en todo el territorio colombiano”.