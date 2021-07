Twitter prueba una especie de botón de ‘no me gusta’

–Una nueva función que permitiría a los usuarios pulsar una especie del botón de ‘no me gusta’, está probando Twitter, según lo anunció este jueves la compañía.

«Estamos probando esto para entender los tipos de respuestas que encuentran relevantes en una conversación […] Sus votos de abajo no son públicos, mientras que sus votos para arriba se mostrarán como ‘me gusta'», reza un tuit de la compañía, que además precissa:

«Algunos de ustedes en iOS pueden notar diferentes opciones para votar hacia arriba o hacia abajo en las respuestas».

El servicio de microblogueo precisó que es un experimento, cuyos resultados se utilizarán en un estudio pendiente y al efecto reseña algunas algunas notas clave sobre este experimento:

1. Esto es solo una prueba para la investigación en este momento.

2. Este no es un botón de disgusto.

3. Solo usted puede ver sus votos negativos.

4. Los votos no cambiarán el orden de las respuestas.

Además subrayó que el denominado ‘voto hacia abajo’ no equivale al botón de ‘no me gusta’ y no afectará el orden de respuestas en un hilo.

En las imágenes adjuntas a la publicación, se aprecia que algunos internautas pueden reaccionar con flechas o pulgares que apuntan hacia arriba y hacia abajo a los tuits de otros.

(Con información de Twitter y DW).