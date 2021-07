Graves emergencias causan las lluvias en diferentes regiones colombianas; más de 5 mil familias damnificadas

–Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, las intensas lluvias que se registran en diferentes regiones del territorio colombiano dejan ya 22 heridos, más de 5 mil 130 familias afectadas, 17 viviendas destruidas y otras 3 mil 718 averiadas.

Los eventos que más se han presentado por causa del invierno son movimientos en masa, inundaciones, vendavales y avenidas torrenciales.

Las lluvias de variada intensidad en diferentes zonas del país, se han registrado, según el reporte del IDEAM, especialmente en la Orinoquía y la Amazonía que viven temporadas de lluvias monomodales (una vez al año) y que se dan entre los meses de junio a agosto.

Gestión del Riesgo señaló que producto de estas precipitaciones, se han registrado 101 eventos en 77 municipios de 21 departamentos, los más impactos Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Caquetá, Putumayo, Meta, Cundinamarca y Santander. Sin embargo, subrayó, hasta el momento estos eventos no han generado pérdida de vidas humanas.

Añadió que Arauca, Caquetá y Putumayo han registrado eventos extremos producto de las fuertes lluvias, lo que han generado inundaciones en varios municipios de estas regiones, en donde a través de los Consejos de Gestión del Riesgo tanto departamental como municipal se ha dado la respuesta con el apoyo complementario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través de la activación de Asistencia Humanitaria de Emergencia y el fortalecimiento de las acciones logísticas y preventivas que se han requerido.

En la noche del miércoles, en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo se registraron crecientes súbitas del río Mulato, por lo que se activó el Sistema de Alertas Tempranas que se instaló desde 2017 y se realizó de manera preventiva con el apoyo de las autoridades locales la evacuación a los puntos de encuentro de unas 5.000 a 6.000 personas.

El repentino evento no generó el desbordamiento del río, lo que no causó pérdidas de vidas, como tampoco dejó personas heridas o desaparecidas. No se registraron, según el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, afectación a alguna familia o su vivienda.

#AEstaHora | Equipo de la @UNGRD en cabeza de la Coordinadora de la reconstrucción de #Mocoa Sol Valencia, realiza verificación en el corregimiento de #PuertoLimón donde la creciente del río Mocoa afectó su vía principal. @ViceColombia pic.twitter.com/CPmZoZkenn — UNGRD?? (@UNGRD) July 22, 2021

La Unidad de Gestión del Riesgo tiene montado un Sistema de Alertas Tempranas en Mocoa y este funcionó. Fueron evacuadas aproximadamente unas 5.000 personas de 10 barrios. No hay fallecidos, heridos ni desaparecidos. Todo han sido medidas preventivas coordinadas por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo”, manifestó el Director de la UNGRD, Eduardo José González.

Dir @UNGRD, Eduardo José González Angulo, entrega balance de la situación en el municipio de #Mocoa, Putumayo, tras las crecientes súbitas que se presentaron en el río Mulato la noche de ayer, como consecuencia de las lluvias en esta región del país. @infopresidencia pic.twitter.com/WX427oMKtY — UNGRD?? (@UNGRD) July 22, 2021

Ante la imposibilidad de viajar, dadas las condiciones hidrometereológicas que se presentan en el Putumayo, la Comitiva Nacional de las entidades del Sistema de Gestión del Riesgo realizarán de manera virtual, desde la Sala de Crisis Nacional, un seguimiento junto al Consejo de Gestión del Riesgo municipal para evaluar el impacto de las crecientes sobre infraestructura del municipio.

En coordinación con @PoliciaAntiNar se realizó rescate y evacuación helicoportada de dos personas que se encontraban atrapadas en un islote sobre el rio Putumayo, corregimiento La Castellana, Vereda San Miguel del municipio de Villa Garzón, debido a las fuertes lluvias. pic.twitter.com/rJ5wqW5YZv — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) July 22, 2021