El cantante colombiano David Dueñas presenta ‘Q’ Tal’, una oda a la conquista

Después de la positiva receptividad de los medios y el público en general con sus primeros lanzamientos debut ‘Me encantas’ y ‘Quiere Olvidar’, el cantautor colombiano de música urbana David Dueñas, radicado en Canadá, presenta su nuevo sencillo ‘Q’ Tal’, una canción para conquistar a esa persona especial.

‘Q’ Tal’ es un homenaje a la conquista, una invitación a luchar por el amor de esa persona que, por más lejana que parezca, te motivará a ser mejor para alcanzar su corazón sin importar los lujos y la fama, pues lo verdaderamente esencial es el trato y los sentimientos reales.

«La historia de esta canción nace cuando empecé a conquistar a mi novia de ese tiempo, me parecía imposible. Una chica muy bella y casi que inalcanzable. No tenía lujos ni mucho dinero, pero me llené de valentía y la invité al cumpleaños de mi mejor amigo. Siempre se mostró como una mujer prudente y recatada, y eso fue lo que me enamoró de ella», comenta David Dueñas.

Con ‘Q’ Tal’, David Dueñas explora nuevas mezclas de ritmos y melodías. Su sonido pegajoso y su letra romántica y pícara harán que se quede en la mente de quienes la escuchen.

«El video de la canción es trabajo audiovisual muy natural que muestra la conexión de sus protagonistas con la vida cotidiana. La conquista de secundaria, el amor del barrio y el gozo poderoso de la vida con la mujer de tus sueños», agrega el artista colombiano.

David Dueñas es un artista colombiano de 23 años que desde muy joven ha sorteado varias pruebas que le ha puesto la vida como ser padre a temprana edad y empezar a crear canciones que queden marcadas en quienes lo escuchan. Es un cantante apasionado, disciplinado, creativo y con una virtud especial para la composición y las colaboraciones musicales.

La intención de su propuesta musical es contar historias y vivencias en donde la alegría, tristeza, fiesta, diversión, entre otros, sean las protagonistas.