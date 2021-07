Supersalud ordenó medida de vigilancia especial al Hospital César Uribe de Caucasia

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la

medida Preventiva de Vigilancia Especial a la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital

César Uribe Piedrahita, de Caucasia (Antioquia), por el lapso de un año, como resultado

del seguimiento realizado por este Organismo de Vigilancia.

Así mismo se ordenó, la remoción del revisor fiscal y la designación de la firma

contralora Nexia Montes & Asociados S.A.S, representada legalmente por Fabián Andrés

Romero, para el seguimiento de la medida.

La medida adoptada por la Supersalud se da luego de una visita inspectiva realizada el

pasado mes de abril al Hospital donde se evidenciaron fallas de carácter asistenciales,

administrativas y financieras que representaban un riesgo para los usuarios del centro

médico, de mediana complejidad y de referencia en el Departamento.

Adicionalmente, la Superintendencia también ordenó al Gerente del Hospital que

presente a la Entidad, en los siguientes 30 días, un plan de acción que permita superar

las dificultades identificadas, entre ellas:

Prestación de servicios

• No garantiza las condiciones y requisitos de atención en el servicio de urgencias:

se evidenciaron estancias de pacientes que superan las 24 horas.

• En el servicio de referencia y contrarreferencia presenta demoras que superan

más de ocho días a la espera de ser ubicados.

• Cirugías represadas por las diferentes especialidades sin garantizar un

seguimiento efectivo y oportuno.

• En la unidad de cuidado intensivo adulto se observaron eventos adversos

presentados, los cuales no cuentan con los análisis y planes de mejora

respectivos.

• No garantiza el cumplimiento de las condiciones y requisitos para la

infraestructura de manera que garantice la seguridad en la atención.

• No garantiza el cumplimiento de sus responsabilidades frente a la inscripción y

habilitación de servicios.

• No garantiza el mantenimiento de la totalidad de los equipos biomédicos.

• No realiza la gestión interna del manejo de los residuos hospitalarios y similares.

• Reempaque de medicamentos (tabletería) sin cumplir con los mínimos requisitos

de etiquetado.

• No garantiza el cumplimiento de las condiciones y requisitos para el proceso de

esterilización.

• No se encuentran actualizados los protocolos para la atención de pacientes con

diagnóstico sospechoso y/o positivos para COVID-19.

Hallazgos administrativos y financieros

Según los hallazgos evidenciados por la Supersalud en visita realizada previo a la

medida especial, el hospital tiene vinculadas 281 personas asistenciales

aproximadamente, contratadas indiscriminadamente, sin un estudio técnico de cargas,

que demuestre las necesidades del servicio, mejoramiento o introducción de procesos,

redistribución de funciones y cargas de trabajo.

La institución suscribió contratos sindicales con Sindisalud, Famysalud, Sintrasalud,

Sintrasant y Sinesalud, sin el lleno de requisitos legales, además, configurando una

posible tercerización laboral.

Realizó pagos a contratistas sin el seguimiento técnico de cumplimiento, al evidenciarse

pagos sin el soporte de verificación de informes en el desarrollo de la ejecución

contractual, y no aplica los principios de eficacia, celeridad y planeación en la

contratación.

La información financiera no es confiable, toda vez que presenta serias deficiencias en

cuanto al registro contable de sus operaciones como es el caso de facturación y cartera,

información que difiere en los diferentes reportes presentados.

Igualmente, no se evidencia que la ESE Hospital César Uribe Piedrahita realice un

eficiente proceso de conciliación, depuración y saneamiento de las cuentas por cobrar

con las entidades responsables de pago.

“Durante la medida de vigilancia especial le haremos un seguimiento estricto al plan de

mejora y se deberá garantizar la prestación de los servicios en términos de accesibilidad,

seguridad, continuidad y seguridad a través de estrategias que le permitan a los usuarios

contar con calidad en la atención”, manifestó el Superintentendente Delegado para las

Medidas Especiales, Germán Augusto Guerrero Gómez.

