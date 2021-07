Marta Liliana Ruiz diagnosticada con cáncer de boca

Hace cinco años la actriz, modelo y presentadora de televisión bumanguesa Marta Liliana Ruiz, tuvo una lesión pequeña en su lengua que fue retirada con cirugía y en mayo de este año le diagnosticaron cáncer de boca.

Los resultados de patología de la primera cirugía, determinó que tenía leucoplasia; una lesión blanca de la mucosa bucal que puede desarrollar cáncer con el tiempo. El año pasado, apareció una lesión debajo de su lengua que la llevó nuevamente al médico.

En mayo de este año, la lesión aumentó y apareció un fuerte dolor que después de algunos estudios, el médico diagnosticó cáncer de boca. Aunque es uno de los menos agresivos, debe someterse a una cirugía para retirar por completo el tumor de su lengua que ocupa una cuarta parte de la misma y pasar por un largo y delicado proceso.

La cirugía puede tardar alrededor de 12 horas y llevará un implante de su brazo en su cavidad bucal. “No voy a poder comer, voy a estar alimentada a través de una sonda nasogástrica, voy a estar hospitalizada durante todo este proceso. Indiscutiblemente voy a tener un lesión en el habla, espero que con tenacidad, fuerza y verraquera pueda superar este proceso, yo no quiero que este sea el final de mi carrera, soy una persona que se dedica a comunicar cosas y espero que el cáncer no sea el que me vaya a silenciar” indicó Ruíz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Liliana Ruiz (@martalilianaruizoficial)