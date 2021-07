La Primera Dama de la Nación resaltó que son los jóvenes quienes deben promover sus talentos y habilidades para buscar soluciones a los desafíos existentes en la sociedad.

Así lo advirtió la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, del segundo día de la cumbre One Young World 2021, realizada en Múnich (Alemania), desde donde destacó las capacidades que hoy día tiene los jóvenes para promover sus talentos y habilidades con el fin de ahondar en soluciones prontas y efectivas frente a los desafíos presentes en la sociedad.Durante su intervención, la señora María Juliana Ruiz expresó que sus esfuerzos como Primera Dama están enfocados en la juventud, para aportar a la creación de verdaderas oportunidades, cerrar brechas y concentrarnos en el desarrollo de capacidades humanas esenciales”.

‘Creo firmemente en ustedes, en la capacidad de la juventud de ser resiliente, creativa, innovadora, y en que tenemos la posibilidad de promover sus talentos y habilidades para que se conviertan en actores claves en la solución de históricos retos sociales’, afirmó.

A renglón seguido expresó que sembrar en tierra fértil para la juventud, para que se fortalezcan y den fruto, será decisivo para lograr un desarrollo sostenible de nuestra sociedad y para alcanzar los objetivos fijados bajo la Agenda 2030.

Destacó además que con la estrategia Sacúdete, “entre 2019 y 2020 logramos beneficiar a más de 100.000 jóvenes en todo el país, en 620 municipios, con la meta de llegar a más de 400.000 hacia finales de 2022, consolidando de esta manera una red de jóvenes líderes y agentes de cambio positivo’.

Explicó que, en el contexto actual, ante el descontento social globalizado, el Gobierno de Colombia ha hecho un llamado a que se haga un pacto con los jóvenes, creando escenarios de diálogo entre las instituciones y las voces de la juventud de todo el territorio nacional.

‘En los últimos dos meses se han logrado reunir el Gobierno, los jóvenes y actores estratégicos para dialogar, concertar y alcanzar acuerdos. Han participado más de 11.000 jóvenes en 380 encuentros realizados en todo el país’, señaló la señora María Juliana, afirmando que los resultados de este proceso están mejorando la política pública para los jóvenes, reforzando inversiones y creando puentes para lograr consensos definitivos.

‘Es necesario dar rienda suelta a toda la energía y brío de nuestros jóvenes, canalizando toda esa vitalidad hacia acciones constructivas. Porque ustedes saben mejor que nadie que ser un grupo numeroso implica corresponsabilidad’, manifestó.

De igual manera, hizo un llamado sobre la importancia de la concertación como medio para superar las crisis actuales, a reconocer el poder de escuchar y a tomar decisiones siempre pensando en el bienestar colectivo.

‘Transformemos entonces los efectos desoladores y devastadores de esta pandemia en nuestra mejor oportunidad de salir de ella mejores, acabando con prejuicios y paradigmas negativos, encontrándonos a nosotros mismos dentro de nuestra humanidad. No permitamos más que percepciones e información errada eclipsen la realidad y ponga en peligro la prosperidad en nuestros países’, indicó.

‘Como una última reflexión, les diré que necesitamos tomar decisiones como comunidad; una comunidad en la que ustedes, nuestros jóvenes, deberán reconocer la importancia que tienen en la construcción de un mejor presente y un futuro más brillante’, puntualizó.

20 Jóvenes representan al país en One Young World 2021

En este certamen, Colombia cuenta con una delegación conformada por 20 jóvenes, ganadores del Premio Nacional al Talento Joven 2021, una iniciativa liderada por la Primera Dama de la Nación, la Consejería Presidencial para la Juventud, en alianza con One Young World, y que cuenta con el apoyo de 15 empresas del sector privado, entre las que se encuentran Diageo, Cámara de Comercio de Bogotá, Bavaria, Efecty, Servientrega, Colombina, Mercadolibre, Freskaleche, Constructora Capital, Ara / Jerónimo Martins, iFood, YPO Colombia, ISA, Alejandría y Sanofi.

“Estos 20 jóvenes representan esos liderazgos positivos que tanto necesita hoy nuestro país. Sin duda, esta cumbre es una gran oportunidad para mostrar el potencial que tienen los jóvenes colombianos. Este Premio permite resaltar a esos líderes que adelantan proyectos en beneficio de las comunidades y que se convierten en referentes propositivos. Es fundamental el apoyo de las 15 empresas que creen en el talento y apoyan los sueños de estos jóvenes”, declaró Juan Sebastián Arango, Consejero Presidencial para la Juventud.

Por su parte, la Consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, reafirmó la importancia de aportarle a las ideas de la juventud. ‘Estamos en Múnich cumpliendo veinte sueños. Veinte jóvenes colombianos que tienen la oportunidad de visibilizar sus proyectos e iniciativas en un escenario mundial como One Young World. El Gobierno Nacional ha sumado esfuerzos para apostarle a las ideas de las juventudes en pro de las comunidades y las regiones de Colombia’.

De igual manera, Lina Arbeláez, Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), manifestó que los más de 12 millones de jóvenes tienen el poder de la transformación. ‘Vamos a detonar sus talentos y a fortalecer esas capacidades desde la cultura, la ciencia y la tecnología, garantizándoles nuevas oportunidades para que potencialicen sus habilidades y logren una participación efectiva, convirtiéndose en protagonistas del desarrollo político, social, económico, tecnológico, cultural y ambiental del país’, expresó la Primera Dama.