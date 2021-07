Comunidades indígenas del Putumayo lanzan un S.O.S al gobierno nacional por graves inundaciones

Las autoridades indígenas del Putumayo lanzan un llamado de emergencia al Gobierno Nacional para mitigar los daños causados por la ola invernal que comenzó el pasado 12 de julio y que provocó el desbordamientos de varios ríos.

Al menos 5 de los 15 pueblos del alto, medio y bajo Putumayo, han perdido sus cultivos y varios de sus animales, por las fuertes crecientes de al menos siete ríos del Valle de Sibundoy, el Valle del Guamuez, Puerto Asís, Mocoa y Puerto Leguízamo, en la frontera de Colombia, Perú y Ecuador.

Las comunidades que se han visto afectadas son: Kamentsá e Inga de los resguardos Colón, Kamentsá Biya; El Descanso, en Puerto Guzmán; el pueblo Kichwa, en jurisdicción del municipio de Puerto Leguízamo; los Pueblo Nasa, Kofan y Awa, en el Valle del Guamuez, así como a las poblaciones campesinas del departamento.

El Gobernador del resguardo Kamentsá Biya en el Valle de Sibundoy, taita Manuel Mavisoy, indicó “Hay cientos de damnificados. Los acueductos, la parte rural, que abastecen 21 veredas, 6 barrios, las chagras, que es lo que tiene la comunidad, los días 17 al 19 han sido los días más críticos, pues los ríos tanto el Putumayo, como el San Francisco, y los que están alrededor, como el San Pedro aumentaron su caudal y lo inundaron todo…Tenemos cientos de damnificados, cantidad de personas sin alimentos, sin vivienda, pues todo lo que tenían se perdió y sobre esa situación pues al día de hoy hasta el momento el Gobierno nacional no se ha pronunciado. De pronto tiene conocimiento de la situación del Bajo Putumayo, pero tal vez no de lo que ocurre en este municipio (Sibundoy) del Alto Putumayo”.

“Desde acá estamos haciendo un llamado urgente a la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (ADR), al Gobierno nacional; al ministerio del Interior, para que haga presencia e inicie las atenciones inmediatas teniendo en cuenta que aquí en el Valle de Sibundoy existen cuatro municipios”, reiteró la autoridad indígena.

El gobernador indígena declaró calamidad pública el pasado 19 de julio donde habitan cerca de 3 mil 500 familias, ya que el tema sanitario es uno de los puntos que más les preocupa por la aparición de brotes y epidemias.

Luego, el alcalde también declaró calamidad pública en el municipio y se envió el plan específico para el departamento, la unidad de gestión del riesgo pero no se ha obtenido ninguna respuesta ni departamental ni nacional.

En los meses de abril y mayo, se le hizo un llamado al Gobierno Nacional, por intermedio del señor viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, para que visitarán el territorio con las entidades correspondientes y se evaluara la problemática del municipio de Sibundoy, ya que existe un distrito de drenaje al que no se le ha hecho ningún mantenimiento.

Hacemos un llamado a todas las personas que puedan ayudar a las comunidades indígenas del Valle de Sibundoy en Putumayo. El Resguardo Kamëntsa ha sido declarado en calamidad pública por lluvias e inundaciones.



Jessica Villamil, geógrafa de Amazon Conservation Team, quien trabaja con comunidades indígenas del territorio, expresó que hay alrededor de 80 familias extensas con abuelos, adultos, niños, bebés, unas 500 personas damnificadas solo para el municipio de San Francisco, Sibundoy y Colón.

Las pérdidas en animales y cultivos son incuantificables también en el municipio de Santiago. Se espera que no se tapone la garganta de Balsas de agua, porque allí desembocan todas estas aguas hacia el Medio Putumayo, donde el taponamiento generaría la inundación total del Valle de Sibundoy.

El jueves la Gobernación de Putumayo decretó la alerta roja porque la emergencia no es solo en el Alto Putumayo; Mocoa también estaba en alerta naranja y se ha decretado la emergencia departamental. La activación de estas rutas por parte de los municipios deberá generar planes de contingencia por parte de las autoridades locales, que hasta ahora no se conocen.

Las inundaciones han tumbado carreteras paralelas en el municipio de San Pedro y en Colón, se rompió un dique del canal D, generando un desvío del agua.

El gobernador indígena del Cabildo de Colón del Pueblo Inga, Jesús Quinchoa, manifestó que “Estamos en un mes de intensas lluvias. Es un territorio andino amazónico, es un valle, que anteriormente fue laguna, la laguna del Colibrí. El daño al medio ambiente es muy lamentable porque se pierden miles de hectáreas. Si ustedes vienen acá, la arena, el lodo, el agua, que ha inundado los potreros, tardará años en recuperarse. La magnitud es incalculable, porque los campesinos no sé qué tendrán qué hacer para buscar una solución”.

“Estamos preocupados por lo que pueda pasar en lo que resta del mes de julio y lo que pueda pasar en agosto, que son temporada de invierno. Aquí llueve todos los días. No sé qué vaya tocar hacer desde el Gobierno nacional, los cabildos, las alcaldías municipales, cómo buscar esa solución. Estamos trabajando acá mancomunadamente con la Agencia de Desarrollo Rural que nos envió una retroexcabadora, pero no es suficiente.”, señaló el líder indígena del Pueblo Inga.

Los gobernadores de los seis resguardos del pueblo Kamentsá e Inga del Valle del Sibundoy, junto al presidente de la Liga, del distrito de drenaje, radicaron un oficio para ser atendidos en Bogotá y esperan que esta situación no se vuelva a presentar.

Las comunidades indígenas de Puerto Leguízamo, también lanzaron un S.O.S. ya que se encuentran incomunicadas y sigue creciendo el nivel de las aguas del río Putumayo.

Álvaro Cruz, líder indígena del pueblo Kichwa, aseguró “En este momento la situación con la gente es que está dentro de las casas y no se puede mover. La gente está dentro de sus casas, sin poder salir, sin poder ir a buscar sus alimentos, inclusive, sin poder hacer nada… Donde hay animales ha tocado buscar estrategias para sacarlos y tenerlos en partes altas, en botes, hasta donde no haya llegado el agua. Llega un momento en que el cansancio agota y los animales caen al agua y se pueden ahogar. Sigue lloviendo y estamos esperando a ver hasta dónde va a subir el nivel del agua, porque no hay otra opción”.