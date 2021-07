La variante Delta del Covid-19 gana terreno en EE. UU. en un momento crucial de la pandemia

–Y la mayoría de los estadounidenses no está interesada en vacunarse.

–El aumento súbito de pacientes contagiados con la variante delta sigue alarmando a las autoridades sanitarias en Estados Unidos, que catalogan éste como un “momento crítico” en la lucha contra la pandemia.

Pese a la grave situación, la mayoría de los estadounidenses que no han sido vacunados contra el COVID-19 dice que es poco probable que se lleguen a inocular, según un nuevo sondeo que pone de relieve los desafíos que enfrentan los funcionarios de salud pública en medio del aumento de las infecciones en algunos estados.

Entre los adultos estadounidenses que aún no han recibido una vacuna, el 35% dice que probablemente no la recibirá, y el 45% dice que definitivamente no la recibirá, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Solo el 3% dice que definitivamente recibirán las vacunas, aunque otro 16% dice que probablemente lo harán.

Es más, el 64% de los estadounidenses no vacunados tienen poca o ninguna confianza en que las vacunas sean efectivas contra las variantes, incluida la variante delta que, según los funcionarios, es responsable del 83% de los casos nuevos en los EE. UU., a pesar de la evidencia de que ofrecen una fuerte protección. Por el contrario, el 86% de los que ya han sido vacunados tienen al menos cierta confianza en que las vacunas funcionarán.

La variante hiper transmisible del coronavirus, llamada Delta, está planteando nuevos desafíos para el sistema de salud de Estados Unidos.

Los funcionarios de salud, incluso varios gobernadores republicanos, quienes por meses ignoraron la vacuna, instan de manera insistente a millones de estadounidenses no inmunizados a vacunarse. Ellos consideran que la vacuna será la única manera de evitar mayores tragedias por COVID-19.

Kay Ivey, Gobernadora de Alabama, declaró: «Quiero que se vacunen, esta es la cura, esto previene todo”. [..] Pero es hora de empezar a culpar a las personas no vacunadas, no a las personas normales».

Y es que el 83% de los casos actuales de COVID fueron provocados por la variante DELTA. Las personas infectadas con ella parecen tener una carga viral que es 1.000 veces mayor que la de las personas infectadas con otras formas del virus. Ese nivel de contagio, comprobaron los científicos, hace que se propague más fácil entre las personas no vacunadas.

Rochelle Walensky, Directora de los CDC: “Estamos en otro momento crucial en esta pandemia, con casos aumentando nuevamente y algunos hospitales alcanzando su capacidad en algunas áreas”.

Con más de 40 mil casos diarios, la Casa Blanca anunció nuevos fondos para aumentar el número de pruebas y facilitar la aplicación de las vacunas. Aunque algunos pacientes de DELTA ya estaban vacunados, los CDC insisten en la importancia de la inmunización.

Anthony Fauci, Director del NIAID, precisó:

«Es importante recordar, se esperan infecciones después de la vacunación. Ninguna vacuna es 100 por ciento efectiva. Sin embargo, incluso si una vacuna no protege completamente contra la infección, por lo general, si tiene éxito, protege contra enfermedades graves».

Tanto la vacuna Pfizer como Moderna, según los más recientes análisis, ofrecen más del 80 % de protección contra DELTA.

A nivel nacional, el 56,4% de todos los estadounidenses, incluidos los niños, han recibido al menos una dosis de la vacuna, según los CDC. Y los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la vacunación está comenzando a aumentar en algunos estados donde las tasas se estaban quedando atrás y los casos de COVID-19 están aumentando, incluso en Arkansas, Florida, Louisiana, Missouri y Nevada.

Aún así, poco más del 40% de la población de Louisiana ha recibido al menos una dosis, y el estado reportó 5.388 nuevos casos de COVID-19 el miércoles, la tercera cifra más alta en un solo día desde que comenzó la pandemia. Las hospitalizaciones también aumentaron abruptamente en el último mes.

La encuesta de AP-NORC encontró que la mayoría de los estadounidenses, el 54%, están al menos algo preocupados de que ellos o alguien de su familia se infecte, incluido el 27% que está muy preocupado. Eso es un poco más que hace un mes, pero muy por debajo del comienzo del año, cuando aproximadamente 7 de cada 10 estadounidenses dijeron que estaban al menos algo preocupados de que ellos o alguien que conocían pudiera estar infectado.

Las opiniones también están divididas según la edad y la educación: el 37% de los menores de 45 años dicen que no lo han hecho y probablemente no recibirán las vacunas, en comparación con solo el 16% de los mayores. Y los que no tienen títulos universitarios tienen más probabilidades que los que los tienen de decir que no están vacunados ni serán vacunados, entre un 30% y un 18%.

Cody Johansen, que vive cerca de Orlando, Florida, se considera un republicano conservador, pero dijo que eso no influyó en su decisión de omitir la vacunación.

«Realmente no ha sido tan peligroso para las personas de mi grupo demográfico, y tengo un buen sistema inmunológico», dijo Johansen, un joven de 26 años que instala equipos audiovisuales en bases militares. «La mayoría de mis amigos se vacunaron y están un poco enojados conmigo por no hacerlo. Hay presión de grupo porque dicen que es una responsabilidad cívica».

Johansen dijo que aprueba la forma en que el presidente Joe Biden ha manejado la respuesta a la pandemia y dijo que ha mostrado un buen liderazgo.

Eso refleja los hallazgos de la encuesta. Una gran mayoría de los estadounidenses, el 66%, continúa aprobando cómo Biden está manejando la pandemia, más alto que el índice de aprobación general de Biden del 59%.

La diferencia es impulsada en gran medida por los republicanos, el 32% de los cuales dice que aprueba el manejo de COVID-19 por parte de Biden en comparación con el 15% que lo aprueba en general. Aproximadamente 9 de cada 10 demócratas aprueban a Biden en general y por su manejo de la pandemia. (Información Iacopo Luzi, Voz de América, Washington)