DEPORTE, CULTURA Y VIDA SANA

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (350)

Estas lecciones van dirigidas principalmente a las personas menores de 25 años y en especial a las menores de 18 años y la idea es que las lean, las relean y las comenten con su familia, su grupo escolar, sus profesores y las compartan con sus amigos y conocidos. La familia es la célula fundamental de la sociedad y el principio de la vida y del éxito de las personas. Gracias por sus comentarios a esta lección.

EL DEPORTE Y LA CONSTITUCIÓN

El Art. 52 de la constitución reza:

El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación.

El Art. 67 ordena que la educación tiene una función social y con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura y es medio para formar personas que respeten los derechos humanos y preserven la paz y la democracia.

ARTICULOS QUE NO SE HAN CUMPLIDO

Estos dos artículos y otros muchos no han tenido suficiente aplicación y hay espacios en Colombia en los que no se han estrenado.

A poco menos de una hora en buseta de Bogotá los niños y niñas y las familias no tienen acceso a la televisión porque no hay señal de TDT, la señal de internet es muy baja y las personas no tienen ingresos para pagar un plan satelital. Viven 30 años de atraso y sus condiciones de vida digna intelectual son lamentables.

LOS OLIMPICOS 2020

En Tokio, Japón se celebran los juegos olímpicos 2020. El tiempo real es 2021, pero como se trata de los aplazados el año pasado el nombre es 2020.

Digo que la educación, la información, el auto aprendizaje no tienen vacaciones, ni festivos. Debemos aprender sobre la marcha, aprovechar el momento, el ya para aprender. Es poner en práctica la curiosidad, la testa activa.

Por eso he compartido el siguiente mensaje: Ahora que estamos viviendo la maravillosa experiencia de los juegos olímpicos, es importante entender que la «igualdad» se da en la línea o punto de partida. Todos con las mismas oportunidades básicas, iguales pero no idénticas. En la meta, en la suma de puntos y similares todos somos diferentes, desiguales. Esta es la realidad de la vida. Nuestra responsabilidad es prepararnos para estar entre los mejores y hasta luchar por ser el mejor. Y si no estamos entre los mejores es tonto culpar a los demás.

En muchos casos la satisfacción será llegar a la meta así no estemos entre los primeros. De todas maneras seremos ganadores.

Y he preguntado a profesores y familias: ¿Hay participación de los estudiantes en los Olímpicos? ¿Ven los juegos por televisión, por otras redes, aprenden sobre Japón, sobre su cultura, sobre su deporte favorito sobre los reglamentos de su deporte, practican el deporte? ¿Hay comunicación de los profesores con sus estudiantes para intercambiar ideas sobre los juegos, sobre los deportistas?

Sé que en el medio en el que pregunté no tenemos personas que hayan competido, pero la pregunta no va en ese sentido. Lo que sugiero es que todos en familia sigamos los juegos por los medios de comunicación que tenemos a mano. Que aprendamos o recordemos todo lo que esté alrededor de los juegos.

La historia, cultura, vida social, vida política, vida económica del Japón. ¿Cómo ha logrado el Japón ser la potencia cultural, económica que es en la actualidad? Que conozcamos sus ciudades, que elevemos nuestra estima y mejoremos el rendimiento en el deporte o el ejercicio que practicamos, si no para competir, si para mantener vigente la sentencia que reza: Mens sana in corpore sano.

Larga y saludable vida para todas las personas que se tropiecen con esta lección.

EVITE PLEITOS Y SI LOS HAY PROCURE SOLUCIONES

La experiencia me ha enseñado que tenemos falencias en el conocimiento del régimen de familia en todos los campos de nuestra vida diaria. Una consulta de información, orientación y prevención puede ayudarnos para evitar pleitos y sorpresas. No dejemos la consulta para mañana, porque puede ser tarde.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener vida digna y sana convivencia.

Bogotá, del 26 de julio al 1 de agosto de 2021

