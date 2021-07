La CAR monitorea oso andino visto en la vereda El Verjón para garantizar su protección

–La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), las alcaldías locales de La Calera y Chapinero y Parques Naturales Nacionales de Colombia, monitorean la presencia de un oso en la vereda El Verjón para garantizar su protección.

Las imágenes del ejemplar, captadas por un ciudadano, permiten observar un animal de gran tamaño y en buenas condiciones de salud, atravesando una cerca y cruzando una vía destapada.

La CAR hizo un llamado a la comunidad para proteger al oso y en caso de que lo vean entregar información para identificar patrones sobre su distribución en la zona. Así mismo indicó que el animal no ataca y no hay reportes de este tipo de incidentes en la zona.

“Se pudo verificar que no presenta afectación alguna en su salud. Sabemos que esta zona hace parte del territorio natural para esta especie y por esta razón ellos regresan a su hábitat natural. No se ha reportado por parte de la comunidad ningún tipo de ataque por lo que se colige que no es peligroso, por eso hacemos un llamado a la comunidad para no hacerle daño por ninguna circunstancia”, explicó Sandra Riveros, directora de la Regional Bogota La Calera de la CAR.

#YoProtejoElOsoAndino ?¡Avistamientos que nos dan alegría! ?? En imágenes quedó registrada una especie insignia de nuestro #TerritorioCAR y guardián de los páramos ?. Hacemos un llamado para protegerlo y dar aviso a las autoridades si es visto nuevamente.

? pic.twitter.com/M3sR35g0uy — CAR Cundinamarca (@CAR_Cundi) July 23, 2021

El oso andino es una especie muy importante para la conservación de los páramos, es el mamífero más grande de la zona de bosque altoandino y el apoyo de la comunidad es de vital para su protección.

“Es una especie sombrilla que protege a las otras especies que coexisten con él en estos hábitat. Desde la CAR buscamos generar espacios de monitoreo participativo con la comunidad, en este caso específicamente con los habitantes de Los Verjones, para que nos informen tanto a las autoridades ambientales como a las de Policía, a la alcaldía local y a los Bomberos; del avistamiento de esta especie en la zona con el fin de que continuemos con nuestro monitoreo”, agregó la funcionaria de la CAR.

Las personas que vean al oso pueden reportar al correo institucional de la CAR sau@car.gov.co, con la Alcaldía Local de Chapinero o al Cuerpo Oficial de Bomberos, donde se atenderán las inquietudes de la ciudadanía.

“Reiteramos a los habitantes de la zona mantenerse tranquilos pues la especie no es agresiva. Se debe mantener la distancia, evitar producir ruidos fuertes, no intentar capturarla y mucho menos atacarla”, puntualizó la directora regional. (Información CAR).