España impone cuarentena a viajeros de Colombia por Covid-19

–A partir de este martes, por Orden del Ministerio del Interior, todos los viajeros procedentes de Colombia deberán cumplir una cuarentena de diez días tras ingresar a España, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

La medida también rige para los viajeros procedentes de Argentina, Bolivia y Namibia, «por razones de orden público y salud pública», de acuerdo con el comunicado publicado por el Gobierno español.

La cuarentena puede ser reducida a siete días si el viajero presenta un test negativo válido en el país, precisó el ministerio de Sanidad español en un comunicado.

Así Colombia se suma a la lista de más de 25 países fuera de la Unión Europa que tienen que hacer cuarentena si viajan a España.

Con el objetivo de frenar la propagación de nuevas variantes de coronavirus, España continuará exigiendo por otra parte una cuarentena de diez días a los viajeros procedentes de India y limitando los vuelos desde Brasil y Sudáfrica para sus ciudadanos.

El país ibérico sufre una nueva ola de casos de coronavirus desde hace varias semanas y varias regiones han aplicado restricciones.

En el comunicado, se hacen las siguientes exenciones de la cuarentena:

a) Ciudadanos españoles, debidamente documentados con pasaporte en vigor o salvoconducto.

b) Cónyuge extranjero de ciudadano español, que le acompañe o se reúna con él, siempre que acredite dicha condición mediante el Libro de Familia, certificado de inscripción del matrimonio en el Registro Civil español, o acta de matrimonio colombiana apostillada.

c) Pareja de hecho de ciudadano español, que le acompañe o se reúna con él, siempre que acredite dicha condición mediante certificado de la inscripción de la relación de pareja de hecho en un registro público español o colombiano, en este último caso apostillado.

d) Descendientes directos menores de 21 años del ciudadano español, de su cónyuge extranjero o de su pareja de hecho debidamente registrada, siempre que le acompañen o se reúnan con él, y acrediten la relación de parentesco mediante Libro de Familia, certificado de inscripción del nacimiento en el Registro Civil español, o acta de nacimiento colombiana apostillada.

e) Ciudadanos extranjeros residentes en España y demás países de la Unión Europea, así como Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Santa Sede y Suiza, que se dirijan a esos países, debidamente documentados con tarjeta de residencia en vigor.

f) Titulares de un visado de larga duración expedido por España u otro estado miembro de la Unión Europea, así como por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que se dirijan a esos países.

g) Personal de transporte, marinos y el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.

h) Personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares, de protección civil y miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, podrá considerarse la entrada en España de los ascendientes y descendientes mayores de 21 años de un/una ciudadano/a español/a, que vivan a su cargo, así como las personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor, situación de necesidad o humanitarios. Se ruega que todos estos supuestos se consulten previamente, acompañados de la documentación justificativa correspondiente, a la dirección de correo siguiente: cog.bogota@maec.es Desde esta dirección de correo, se consultará con el Ministerio del Interior, y se responderá oportunamente.

Transito aeroportuario: Los ciudadanos de terceros países, es decir no españoles ni ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea ni de los países arriba mencionados (punto e), que viajen en tránsito a su destino final, podrán realizar el tránsito aeroportuario siempre que tengan billete de conexión confirmado, no permanezcan en el Aeropuerto de Barajas más de 24 horas y la escala no implique cambio de terminal que suponga entrada en territorio nacional.

Las situaciones arriba mencionadas, deben acreditarse ante el funcionario de inmigración que realice el control de entrada en el aeropuerto de destino, siendo este funcionario quien tenga la última decisión sobre el ingreso del viajero en España.

No obstante hallarse en alguno de los casos arriba mencionados, se aconseja consultar previamente con la compañía aérea para no tener problemas a la hora del embarque.

El gobierno español ruega que se tengan en cuenta que todos los pasajeros que lleguen a España deberán cumplir los controles que se indican en el apartado siguiente “Control sanitario a la entrada en España”.

Y agradece la colaboración en el cumplimiento de esta normativa, establecida para evitar cualquier dificultad que pueda producirse en los controles migratorios tanto a la salida de Colombia como a la entrada en España.? ?