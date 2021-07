Bomba Estéreo sorprende con el lanzamiento de su EP Tierra

La aclamada agrupación colombiana Bomba Estéreo lanza su EP Tierra. Sus canciones son un adelanto de Deja, su muy esperado primer álbum en cuatro años.

Las tres canciones de Tierra son inéditas, incluyendo el sencillo ‘Conexion Total’, una colaboración con la superestrella nigeriana Yemi Alade. «Colaborar con Yemi es un gran honor, porque nuestra música está profundamente inspirada en África en todos los sentidos desde nuestros comienzos”, asegura Simón Mejía, fundador de Bomba Estéreo. «La música folklórica de Colombia debe mucho a la madre-continente, esa mezcla poderosa de tambores y marimbas africanos, con flautas indígenas y cantos como base del paisaje sonoro de este país. Yemi es una gran artista y tiene una voz extraordinaria. Estamos muy contentos de poder seguir ampliando los lazos culturales y ancestrales que unen a África y Sudamérica”.

Por su parte, Yemi comenta que, «Estaba muy emocionada cuando nos contactó Bomba Estéreo. De verdad, las colaboraciones entre África y América Latina no son suficientes, casi inexistentes. Acepté de inmediato, me impresionó la idea de poder exportar mi cultura africana urbana hacia el mundo latino, al igual que promover la cultura latina en África. Es como un regreso a casa. Este tipo de experiencia es única y nos enseña que la música no tiene fronteras”.

Deja se divide conceptualmente en cuatro partes que coinciden con los cuatro elementos de la naturaleza: Agua, Aire, Tierra, y Fuego. “Este álbum se trata de la conexión y desconexión de los seres humanos—del planeta, del propio ser de uno”, dice Liliana “Li” Saumet, vocalista de Bomba. “Se trata de como estamos desconectados, más conectados a los aparatos electrónicos y cosas virtuales que cosas reales. Así que decidimos utilizar los cuatro elementos, porque forman parte del equilibrio de los seres humanos”.

Bomba, cuyo núcleo es conformado por el maestro de ritmos/compositor Simón Mejía y la vocalista/letrista Li Saumet, ha sido muy influyente en la escena alternativa/Carib-beat/dance desde el lanzamiento de su exitoso sencillo “Fuego” (2010). El grupo sigue a la vanguardia de las bandas de fusión, y su música suena en discotecas de Nueva York hasta París y Tokio, gracias a álbumes como Elegancia Tropical (2013), y sus dos álbumes nominados al GRAMMY® – Amanecer(2015), y Ayo (2017).

Simón y Li querían que Deja se realizara más como “esfuerzo comunitario” ya que Simón seguía teniendo química con el guitarrista José Castillo en sus conciertos, al igual que el percusionista folclórico Efrain “Pacho” Cuadrado. Li reclutó a su amiga entrañable Lido Pimienta para las grabaciones – la colaboración anterior de las dos artistas, “Nada”, se colocó en la lista de reproducción “Best of 2020” del ex-Presidente Obama.

“Quería colaborar con Lido para probar nuevos sonidos con mi voz,” Li asegura. “Su voz tiene matices underground que me gustan, y ella invitó a un dúo cubano llamado OKAN para colaborar con ella. Fue muy lindo estar acompañada de más mujeres. Sentí más apoyada, más segura y más a gusto”.

Esta vez, la banda se encargó propiamente de la producción musical, contando en ciertas ocasiones con la participación de productores invitados como Trooko. Bomba armó un estudio improvisado en la casa de Li en Santa Marta. “Todos terminamos ahí y realizamos un álbum que tiene algo de lo mejor de la Bomba clásica, como ‘Elegancia Tropical’, y muchos nuevos elementos de composición que trajeron José y Pacho”, expresa Simón. La pausa provocada por la pandemia les dio tiempo de producir y mezclar Deja con la ayuda de Damian Taylor.

Deja es un álbum muy coherente a pesar de sus diferentes partes. Nos transmite alegría, pérdida, emoción y tristeza a la vez. “Hay cosas pesadas sucediendo al mundo y tenemos que compartirlas”, Li asegura. “Hicimos este álbum para que lo puedas bailar en la discoteca, pero al mismo tiempo tiene un significado profundo. Es para que bailes perreo con conciencia”.