Distrito tiene disponibles más de 1.800 subsidios en Primera Feria de Vivienda

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, participó en el acto de apertura de la primera Feria de Vivienda de 2021, ‘Bogotá el mejor hogar’, un evento que tiene como propósito incentivar la compra de vivienda en la capital del país. En esta edición, se ofertarán cerca de 8 mil unidades de vivienda de Interés Social, Interés Prioritario y No VIS.

“Hay pocas cosas más felices en la vida que recibir la casita propia después de haber ahorrado, acumulado, sacado un crédito y haber visto como se construye. Eso no se olvida jamás, y ese es el sueño que queremos que las familias hagan realidad en este feria”, aseguró la mandataria de la capital.

Conoce el Plan Parcial Lucerna: se construirán más de 700 viviendas VIP y VIS

A partir de hoy y hasta el próximo viernes, el Centro de Convenciones Ágora ubicado en la Av. 24 #38-47, será el epicentro para que las familias de Bogotá cumplan el sueño de adquirir vivienda. La Secretaría del Hábitat cuenta con más de 1 800 subsidios de vivienda disponibles para los tres días de feria.

“Hay que ahorrar en familia para dar un aporte; pero cada familia arranca con 36 millones de pesos, porque esa es la suma que resulta de los diferentes subsidios, y quienes tengan caja de compensación arrancan con 54 millones de pesos entre el bolsillo. En todo caso, nadie con menos de cuatro salarios mínimos en Bogotá arranca con cero pesos para comprar casa”, explicó la Alcaldesa Mayor.

Al evento de lanzamiento asistió el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathán Malagón, quien aseguró que “nunca antes tantos bogotanos habían comprado casa como en el 2020, eso es incontestable, es una número, una cifra verificable” y reconoció que “en el primer año del gobierno de la Alcaldesa Mayor, se vendieron muchas más casas, más de un 10%, que el récord histórico que se había alcanzado en 2010-2011. ¡Estamos en el mejor momento para compra de vivienda en Bogotá!”.

Subrayó que cada día, 164 familias bogotanas compran casa; e igualmente resaltó que en 2020, de cada tres viviendas que se comercializaron en Bogotá, dos son vivienda de interés social. “Por primera vez en la historia de Bogotá tuvimos más comercialización de vivienda para estratos bajos, que comercialización de vivienda para estratos altos”, indicó.

En ese sentido, la alcaldesa Claudia López agregó que “en los últimos 12 meses se han construido 52 mil viviendas en Bogotá, cuando el promedio histórico eran 40 mil. Esto es cuestión de trabajar con los empresarios, con los constructores, y en esto el Plan de Ordenamiento Territorial va a ser muy importante, para darles seguridad jurídica a ellos y a las familias”.

Recalcó, además, que “no podemos seguir haciendo vivienda sin ciudad. Hay que hacer viviendas dignas, y para una familia de cuatro o cinco miembros, la vivienda debe ser de más de 42 metros cuadrados, que tenga vías alrededor. Los constructores deben contribuir con cargas urbanísticas para ayudar a hacer ciudad, espacio público, parques, colegios. Eso es lo que necesita la gente”.

Durante los tres días de feria, aquellos hogares que no superen ingresos por cuatro SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) y que se hayan inscrito previamente en la página de la Secretaría de Hábitat, podrán encontrar toda la información para acceder a los subsidios de vivienda que facilita el Gobierno Nacional como: Subsidio Complementario, Mi Casa Ya y Oferta Preferente. De igual manera, la oferta de múltiples constructoras con diversos proyectos VIS (Vivienda de Interés Social) y VIP (Vivienda de Interés Prioritario).

“Queremos articular a los constructores para que en la libre competencia, tengan la posibilidad de ofertarle a los hogares y que estos tengan la posibilidad de escoger la vivienda que les gusta; también tenemos a distintas entidades y cooperativas que nos van a ofrecer el cierre financiero para quienes lo necesiten; y a las cajas de compensación, para que sumen su subsidio al del Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital”, comentó Nadya Rángel, secretaria de Hábitat de Bogotá.

Para esta primera convocatoria del año, se inscribieron un total de 15 980 personas de las cuales 2 724 son víctimas del conflicto armado. Solo las personas registradas previamente podrán acceder a esta feria, que en todo caso tiene prevista una próxima edición en octubre.

Es importante mencionar que los visitantes a la feria podrán recibir asesoría especializada de diferentes tipos de crédito hipotecario o financiación a las mejores tasas de interés del mercado de bancos o cooperativas. También conocer cómo funciona el subsidio complementario ‘Mi Casa YA’ y, además, encontrar vivienda de interés prioritario y social.

En ese sentido el Distrito busca priorizar a los hogares cuya condición de vulnerabilidad está perfilada por la entidad en el marco distrital legal, entre los que se encuentran los hogares con jefatura femenina, mujeres en ASP (actividades Sexuales pagas), sectores sociales LGTBI (prioridad Trans), mujeres en riesgo de feminicidio y mujeres cuidadoras de personas con discapacidad.

Así mismo, en #BogotáElMejorHogar, se priorizará a hogares con jefe de hogar mayor de 60 años, con miembros en condiciones de discapacidad, con menores de 18 años, con algún miembro víctima del conflicto armado y hogares con población étnica.

“Agradecemos a todas las personas que mostraron su interés por asistir a la feria de julio, en la que ofertaremos cerca de 8 000 unidades de vivienda. Para todos aquellos que no alcanzaron a inscribirse, los invito a estar muy pendientes de nuestros canales de información, donde les contaremos los detalles de nuestra segunda feria de vivienda de este año, que será en octubre”, concluyó Nadya Rangel, secretaria del Hábitat.

Requisitos para acceder a un subsidio y proyecto de vivienda:

El o la jefe de hogar debe ser mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar, no debe superar los 4 SMMLV para Subsidio Complementario y los 2 SMMLV para Oferta Preferente.

No ser propietario de una vivienda en el Territorio Nacional.

No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.

No haber sido sancionado en un proceso de asignación de Subsidio de Vivienda.

Contar con un Cierre Financiero y no estar reportado negativamente en centrales de riesgo. *No es descalificante si se tiene paz y salvo o acuerdo de pago vigente.

Vale la pena recordar que la feria del año 2020 contó con una convocatoria superior a 20 000 personas y una atención presencial a más de 4 000 familias y hogares. Durante los días de feria se adquirieron 746 unidades de vivienda, de las cuales 350 fueron destinadas a hogares con jefatura femenina.