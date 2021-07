Conozca la lista de nominados a los Latin Music Awards

Latino Show Musig Group, la plataforma de networking para la industria de la música latina, enfocada en desarrollar eventos de promoción y marketing para artistas latinos que suenan en Colombia, celebró la 11a edición de los nominados a los Premios Latino Music Awards 2021; por primer año se llevaron a cabo en Miami, Hotel JW Marriot Marquis.

LISTADO DE NOMINADOS

NOMINACIONES LATINO MUSIC AWARDS 2021 – GÉNERO POPULAR

1. MEJOR ARTISTA FEMENINA / POPULAR

1. Paola Jara

2. Francy

3. Marbelle

4. Arelys Henao

5. Lady Juliana

6. Lady Noriega

2. MEJOR ARTISTA MASCULINO / POPULAR

1. Jessi Uribe

2. Yeison Jiménez

3. Jhonny Rivera

4. Pipe Bueno

5. Alzate

6. Luis Alberto Posada

3. MEJOR NUEVO ARTISTA POPULAR

1. Shaira

2. Alan Ramirez

3. Alexis Escobar

4. James Zambrano

5. Jeison Pérez

6. Nico Hernández

4. MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA POPULAR

1. La culpa – Jessi Uribe

2. Mi venganza – Alazate Feat. Yeison Jiménez

3. Sin ropa eres mia – Pipe Bueno

4. No me preguntes – Paola Jara

5. Tu amante – Yeison Jiménez

6. La culpa es tuya – Arelys Henao

5. MEJOR PRODUCTOR DE MÚSICA POPULAR

1. Alzate, Juan David Urrea Garcia y Juan Felipe Alzate por MI VENGANZA, interpretada por Alzate y Yeison Jiménez

2. Marlon Capry por MI RECUERDO LLORARÁS, interpretada por Jessi Uribe.

3. Yohan Usuga por TU AMANTE, interpretada por Yeison Jiménez.

4. Yohan Usuga por GUARO, interpretada por Pipe Bueno.

5. Georgy Parra por PACTO DE CARICIAS, interpretada por Francy.

6. Roberto Livy y Rudy Pérez por COSAS DEL AMOR, interpretada por Arelys Henao Feat. Francy.

NOMINACIONES LATINO MUSIC AWARDS 2021 – GÉNERO URBANO

1. MEJOR ARTISTA FEMENINA / URBANO

1. Karol G

2. Greeicy

3. Rosalía

4. Becky G

5. Farina

6. Natti Natasha

7. Anitta

2. MEJOR ARTISTA MASCULINO / URBANO

1. J. Balvin

2. Camilo

3. Maluma

4. Rauw Alejandro

5. Bad Bunny

6. Daddy Yankee

7. Wisin

8. Reykon

9. Justin Quiles

3. MEJOR NUEVO ARTISTA URBANO

1. Blessed

2. Belee

3. Ovy On The Drums

4. Jhay Cortéz

5. Nio García

6. Crissin

7. Llane

8. Boza

4. MEJOR CANCIÓN URBANA

1. Bichota – Karol G

2. Hawai – Maluma

3. Tatoo Remix – Rauw Alejandro Feat. Camilo

4. Rojo – J. Balvin

5. La curiosidad – Jhay Wheeler, Myke Towers

6. Dakiti – Bad Bunny, Jhay Cortéz

7. La Suite – Reykon

8. Fiel – Wisin, Jhay Cortéz, Los Legendarios

5. MEJOR PRODUCTOR URBANO

1. Ovy On The Drums por BICHOTA, interpretada por Karol G

2. Kevin ADG & han El Genio, Jowan, Ily Wonder, Keityn por HAWAI, interpretada por Maluma

3. Sky Rompiendo y Taiko por ROJO, interpretada por J Balvin

4. Tainy, la paciencia por DAKITI, interpretada por Bad Bunny, Jhay Cortéz

5. Tainy, Manuel Lara y Albert Hype por TELEPATIA, interpretada por Kali Uchis

6. Luis J. Gonzalez “Mr. Nais Gai” por TATOO REMIX, interpretada por Rauw Alejandro Feat. Camilo

6. MEJOR ARTISTA POP URBANO

1. Camilo

2. ChocQuibTown

3. Sebastián Yatra

4. Greeicy

5. Mau y Ricky

6. Mike Bahia

7. MEJOR CANCION POP URBANO

1. Vida de Rico – Camilo

2. Pareja del Año – Sebastián Yatra, Mike Towers

3. Tatoo Remix – Raw Alejandro Feat. Camilo

4. Telepatia – Kali Uchis

5. Chica Ideal – Sebastián Yatra Ft. Guaynaa

6. Por fa no te vayas – Beret, Morat

NOMINACIONES LATINO MUSIC AWARDS 2021 – REGIONAL MEXICANO

1. MEJOR ARTISTA O AGRUPACIÓN REGIONAL MEXICANO FEMENINA

1. Ángela Aguilar

2. Ana Bárbara

3. Chiquis Rivera

4. Ninel Conde

5. Lili Zetina

6. Sandra Echeverria

2. MEJOR ARTISTA O AGRUPACIÓN REGIONAL MEXICANO MASCULINO

1. Christian Nodal

2. Espinoza Paz

3. Los Dos Carnales

4. Joss Favela

5. Carin León

6. Banda MS de Sergio Lizárraga

3. MEJOR CANCIÓN REGIONAL MEXICANO

1. Dime como quieres – Christian Nodal, Angela Aguilar

2. El alumno – Joss Favela, Jessi Uribe

3. Tuyo y mio – Camilo, Los Dos Carnales

4. Cabrón y vago – El Fantasma, Los Dos Carnales

5. Dos veces – Los plebes del Rancho de Ariel Camacho y Christian Nodal.

6. Tú – Carin León

4. MEJOR PRODUCTOR REGIONAL MEXICANO

1. Camilo, Edgar Barrera, Los Dos Carnales por TUYO Y MIO, interpretada por Camilo y Los Dos Carnales.

2. Jaime González por DIME COMO QUIERES, interpretada por Christian Nodal y Ángela Aguilar.

3. Joss Favela, Ricardo Orrantia por EL ALUMNO, interpretada por Joss Favela y Jessi Uribe.

4. Jaime González por DOS VECES, interpretada por Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y Christian Nodal.

5. Javier Gonzáles “ El Tamarindo”, por “ME LA AVENTÉ”, interpretada por Carin León.

6. Pepe Aguilar por EN REALIDAD, interpretada por Ángela Aguilar.

NOMINACIONES LATINO MUSIC AWARDS 2021 – POP

1. MEJOR ARTISTA POP MASCULINO

1. Andrés Cepeda

2. Ricky Martin

3. Pablo Alborán

4. Juanes

5. Ricardo Montaner

6. Alejandro Sanz

7. Fonseca

2. MEJOR ARTISTA POP FEMENINO

1. Shakira

2. Ventino

3. Ha Ash

4. Thalia

5. Belinda

6. Mon La Ferte

7. Kanny Garcia

3. MEJOR CANCIÓN POP

1. AMÉN – Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner

2. EL EQUIVOCADO – Andrés Cepeda

3. LA BELLA Y LA BESTIA – Reik, Morat

4. HAY DIAS – Santiago Cruz

5. UN BESO EN MADRID – Tini, Alejandro Sanz

6. HAY UNA LUZ DENTRO DE TI – Manuel Medrano

4. MEJOR PRODUCTOR POP

1. Ricardo Montaner, Richi López por AMÉN, interpretada por Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner

2. Juan Pablo Isaza, Pablo Benito, Nicolás González por EL EQUIVOCADO, interpretada por Andrés Cepeda.

3. Andrés Torres y Mauricio Rengifo por LA BELLA Y LA BESTIA, interpretada por Reik Feat. Morat

4.Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Alfonso Pérez, Chris Hierro por UN BESO EN MADRID, interpretada por Tini Feat. Alejandro Sanz.

5.Juan Pablo Vega por HAY UNA LUZ DENTRO DE TI, interpretada por Manuel Medrano.

6.Juan Galeano por HAY DIAS, interpretada por Santiago Cruz.

NOMINACIONES LATINO MUSIC AWARDS 2021 – VALLENATO

1. MEJOR ARTISTA MASCULINO DE VALLENATO

1. Felipe Peláez

2. Silvestre Dangond

3. Elder Dayan Diaz

4. Diego Daza

5. Daniel Calderón

6. Los Inquietos

2. MEJOR ARTISTA FEMENINO DE VALLENATO

1. Karen Lizarazo

2. Ana del Castillo

3. Margarita Doria

4. Andreina

5. Natalia Curvelo

6. Diana Burco

3. MEJOR CANCIÓN DE VALLENATO

1. Las locuras mías – Silvestre Dangond

2. Te prometo – Felipe Peláez

3. Bebé – Karen Lizarazo

4. Amantes Live – Elder Dayan Diaz

5. Mi presidio – Daniel Calderón y Los Gigantes

6. Me gustas tú – Omar Geles

NOMINACIONES LATINO MUSIC AWARDS 2021 – TROPICAL

1. MEJOR ARTISTA O AGRUPACIÓN TROPICAL

1. Marc Anthony

2. Juan Luis Guerra

3. Carlos Vives

4. Grupo Niche

5. Gente de Zona

6. Eddy Herrera

2. MEJOR CANCIÓN DE MUSICA TROPICAL

1. CUMBIANA – Carlos Vives

2. DE VUELTA PA’ LA VUELTA – Marc Anthony Feat. Daddy Yankee

3. ALGO QUE SE QUEDE – Grupo Niche

4. MI FORMA DE AMAR – Eddy Herrera Feat. Daniel Santacruz

5. OTRA BOTELLA – Gente de Zona Feat. Gerardo Ortiz

6. VICTIMAS LAS DOS – Victor Manuelle Feat. La India

NOMINACIONES LATINO MUSIC AWARDS 2021 – CHAMPETA

1. MEJOR ARTISTA CHAMPETA

1. Mr. Black

2. Kevin Florez

3. Twister El Rey

4. Koffee El Kafetero

5. Zaider

6. Bazurto All Star

2. MEJOR CANCIÓN DE CHAMPETA

1. El Sabroso – Koffee El Kafetero Feat. Pancho Uresti

2. Sigo de pie – Mr. Black

3. La Turbina – Elio Boom y Mr. Black

4. Pa’ Lante – Bazurto All Star

5. La Marea – Zaider Feat. Criss & Ronny

6. El Lápiz – Zaider

3. MEJOR PRODUCTOR DE CHAMPETA

1. Junior Record y Yander Producer por LA MAREA, interpretada por Zaider Feat. Criss y Ronny

2. Jordani De Producer por EL MATRIMONIO, interpretada por Mr. Black

3. Kevin De Producer por EL LISO, interpretada por PR

4. York Andrés por TE ACORDARÁS DE MI, interpretada por Bobi Sierra.

5. Mono Máster por BÉSAME, interpretada por Luister La Voz.

6. Jairo Ahumada por EL BARCO VA PA’ LANTE, interpretada por El Afinaito.

7. Doble A por AGÜITA E COCO, interpretada por Rey Three Latino.

NOMINACIONES LATINO MUSIC AWARDS 2021 – MÚSICA CRISTIANA

1. MEJOR ARTISTA CRISTIANO

1. Alex Campos

2. Jesús Adrián Romero

3. Marcos Witt

4. Generación 12

5. Marcela Gándara

6. Stefhani Otero

NOMINACIONES LATINO MUSIC AWARDS 2021 – ALTERNATIVO

1. MEJOR ARTISTA LATINO ALTERNATIVO

1. Bomba Estéreo

2. Aterciopelados

3. Diamante Eléctrico

4. Esteman

5. Los Petit Felas

6. C Tangana

NOMINACIONES LATINO MUSIC AWARDS 2021 – NOMINACIONES DEL AÑO

1. ARTISTA REVELACIÓN DEL AÑO

1. Emil

2. Alessandro D.

3. Alejandro Santamaria

4. Benú

5. Nico Hernández

6. Blessed

7. Mati Gómez

2. GRUPO, DÚO O BANDA DEL AÑO

1. ChocQuibTown

2. Mau y Ricky

3. Morat

4. Grupo Niche

5. Los Dos Carnales

6. Cali y el Dandee

7. CNCO

8. Piso 21

3. VIDEOCLIP DEL AÑO

1. Hawai – Maluma, dirigido por Jessy Terrero.

2. Rojo – J. Balvin, dirigido por Colin Tilley

3. Honey Boo – CNCO & Natti Natasha, dirigido por Joaquin Cambre

4. La curiosidad – Jay Wheeler Feat. Myke Towers, dirigido por Abes Media

5. De vuelta pa’ la vuelta – Marcn Anthony Feat. Daddy Yankee, dirigido por Malon P

6. Tatoo Remix – Rauw Alejandro, dirigido por Duars Entertainment

7. Cumbiana – Carlos Vives, dirigido por Carlos Felipe Montoya.

4. ARTISTA DEL AÑO

1. Karol G

2. Camilo

3. J. Balvin

4. Rauw Alejandro

5. Maluma

6. Christian Nodal

7. Carlos Vives

5. CANCIÓN DEL AÑO

1. Vida de Rico – Camilo

2. Rojo – J. Balvin

3. Agua – Tainy, J. Balvin dirigido por 360 Grados

4. Hawai – Maluma

5. Bichota – Karol G

6. Cumbiana – Carlos Vives

NOMINACIONES LATINO MUSIC AWARDS 2021 – CATEGORIAS TBT

1. LA MEJOR CANCIÓN URBANA #TBT

1. Felina – Héctor y Tito

2. Mis ojos lloran por ti – Big Boy

3. Gasolina – Daddy Yankee

4. El Meneaito – Gaby

5. Pa’ que retozen – Tego Calderón

6. Dile – Don Omar

7. Todavia – La Factoria

8. La sensación del bloque – De La Ghetto

2. MEJOR MERENGUE #TBT

1. El Tiburón – Proyecto Uno

2. De tu boca – Juan Luis Guerra

3. El Jardinero – Wilfrido Vargas

4. Cuando el amor se daña – Rikarena

5. El Taqui Taqui – Ilegales

6. La Ventanita – Sergio Vargas

7. Procura – Chichi Peralta

8. La dueña del swing – Los Hermanos Rosario