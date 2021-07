Duque urge a comunidad internacional agilizar desembolsos para atención de migrantes

–Mayor agilidad en el desembolso de los recursos de asistencia para la atención de los migrantes venezolanos por parte de la comunidad internacional, planteó este jueves el Presidente Iván Duque Márquez, quien dijo que el país está convirtiendo el fenómeno en una oportunidad de crecimiento económico.

El Mandatario indicó que la corriente migratoria de más de 6 millones de venezolanos está afectando al hemisferio occidental y que únicamente en el caso de Colombia, el gasto anual para esta atención alcanza los USD$1.000 millones.

“Nosotros debemos estar en capacidad de transformar esta dinámica migratoria para que contribuya al crecimiento económico y la transformación social y eso se produce generando oportunidades”, expresó el Jefe de Estado en el conversatorio virtual del Council of Foreign Relations (CFR), moderado por el almirante en retiro, James G. Stavridis.

El Council of Foreign Relations, fundado en 1921, es una organización estadounidense, sin fines de lucro, especializada en la política exterior y en los asuntos internacionales, con sede en Nueva York.

Aseveró el Mandatario que “lo que es verdaderamente preocupante es que tenemos muchos compromisos y no se han dado los desembolsos”. Indicó que, por ejemplo, mientras Siria recibe aproximadamente USD$3.000 por migrante en ayudas de la comunidad internacional, Colombia no alcanza siquiera los USD$300.

“Entonces, nosotros hemos contribuido con la mayor parte de los recursos. No es que estemos mendigando recursos; estamos obligados a contribuir, pero asumimos la mayor carga. Ciertamente, si no se da una recuperación en Venezuela, si no se da un camino hacia la democracia, entonces esta crisis crecerá día tras día hasta convertirse en algo inmanejable para nuestros países y es algo que hay que abordar, y rápidamente”, puntualizó el Presidente Duque.