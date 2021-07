Mariana Pajón, Carlos Ramirez y Vincent Pelluard avanzan a semifinales del BMX en Olímpicos de Tokio

-Carlos Sanmartín debuta este jueves en el atletismo, en la prueba de 3.000 metros con obstáculos.

–En el Ariake Urban Sports Park se cumplieron los cuartos de final con la participación de la Selección Colombia de BMX integrada por la doble medallista olímpica, Mariana Pajón; Carlos Ramírez; medallista olímpico en Río 2016 y Vicent Pelluard, quien fue justamente el primero en acción.

Mariana se clasificó en el primer lugar del Heat 1, luego de llegar en el primer lugar de las tres carreras de clasificación disputadas.

En la primera registró un tiempo de 45.659, en la segunda carrera detuvo el cronómetro en 45.576 y en la última finalizó primera con 46.118. De esta manera se clasificó primera de su Heat y mañana disputará la semifinal.

“Se consigue el primer objetivo, vamos muy bien, vuelta tras vuelta, día tras día y que los tres estemos mañana ya es un triunfo muy grande. Es una pista totalmente diferente, la preparación fue de mucho fondo para aguantar vuelta tras vuelta y estamos preparados, hemos hecho un trabajo muy grande y ahora toca recoger todo el trabajo realizado”. Indicó la doble medallista de oro, Mariana Pajón.

Por su parte el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos Río 2016 Carlos Ramírez, hizo parte del Heat 3, en el que se clasificó en la tercera posición luego de registrar 43.164, en su primera salida; 41.620; en la segunda y 40.801 en la tercera.

“Un día muy duro en el que hubo momentos de mucha tensión pero logré lo que quería y era clasificar para disputar mañana las finales y con la ayuda de Dios estaremos mucho mejor”, afirmó el pequeño mago.

Frente al clima Ramírez comentó: “Está muy duro el día, están doliendo las piernas, está venteando muchísimo, uno no sabe de dónde va a pegar el viento pero bueno se dieron las cosas y gracias a Dios estoy aquí en una sola pieza y estamos bien”.

En el Heat 4 Vicent Pelluard también logró clasificar a las finales, que se disputarán mañana luego de parar los cronómetros en 42.164, en su primera carrera, 41.620; en la segunda y 40.801 en la última.

“Para mí fue de menos a más, mucha tensión al principio, después logré terminar bien, clasifiqué en medio de una una guerra muy intensa de la manga en la que estaba y contento porque se terminó bien el día de hoy y mañana con toda”, afimó Vicent.

De esta manera se clasificaron nuestros tres atletas a las semifinales que se disputarán este viernes, 30 de julio. Carlos Ramírez y Vicent Pelluard quedaron plantados en el Heat 1 junto a Connor Fields, Estados Unidos; Twan Van Gendt y Joris Harmsen, Países Bajos; Sylvain Andre y Romain Maiheu, Francia y el argentino Nicolás Torres.

Por su parte, la doble medallista olímpica, Mariana Pajón Londoño quedó plantada en el Heat 1 en donde correrá junto a Saya Sakakibara, Austria; Zoe Cloessens, Suiza; Alise Willoughby y Felicia Stancil, Estados Unidos; Rebecca Petch, Nueva Zelanda; Merel Smulders, Países Bajos y la canadiense Drew Mechielsen.

DEBUT DE COLOMBIA EN ATLETISMO

El actual subcampeón panamericano debutará este jueves 29 de julio, a las 7:00 p.m. (hora colombiana), en los Juegos Olímpicos, en la primera ronda de 3.000 metros con obstáculos, a la cual clasificó por escalafón, con la firme intención de clasificar a la final, que se realizará el lunes 2 de agosto.

“Ya estoy en Tokio, es una maravilla poder vivir esta experiencia, no me cambio por nadie, estoy contando las horas para entregar todo de mí en la pista. Me acompaña el profesor Mauricio Ladino, y la verdad en esta concentración he aprendido mucho de los maratonistas Iván (González) y Jeisson (Suárez), con quienes estuve concentrado en Paipa (Boyacá) y luego en Francia”, afirmó Sanmartín.

El deportista llanero logró un cupo a las justas olímpicas de Tokio tras sumar 1.197 puntos en el escalafón mundial, confirmándose en el puesto 43 de 45 atletas clasificados en la prueba de 3.000 metros con obstáculos.

El cierre glorioso de su clasificación se dio el pasado mes de junio en el VIII Trofeo de Diputación de Castellón (España), donde batió el récord nacional, con un tiempo de 8 minutos, 25 segundos y 66 centésimas.

Además de la marca lograda en España, los otros dos eventos que llevaron a Sanmartín a los Juegos Olímpicos fueron las medallas de plata en el Campeonatos Suramericano de Atletismo en Guayaquil (Ecuador), en mayo de este año, y en los Juegos Panamericanos de Lima (Perú), en junio de 2019.

Con relación al nacimiento de este sueño olímpico que hoy se hace realidad, el metense asegura: “Fue algo que se dio en el año 2019 cuando fui campeón suramericano en 3.000 metros con obstáculos, allí clasifiqué a los Juegos Panamericanos de Lima, donde conseguí la presea de plata. Esa medalla me dio el cupo al Mundial de Doha. Allí nació el sueño olímpico, junto al profe Ladino descubrimos que podíamos llegar a Tokio en esta prueba”.

Sanmartín competirá en la primera serie de las tres pactadas en la fase clasificatoria, a partir de las 9:30 de la mañana, de este viernes 30 de julio (7:30 de la noche del jueves 29 de julio en Colombia). A la final clasificarán los tres primeros de cada heat, y los seis siguientes mejores tiempos.

Entre los rivales del atleta colombiano en su serie tendrá a estelares como el etíope Lamecha Girma (8:01.36), el keniano Benjamin Kigen (8:05.12), el español Fernando Carro (8:05.69), el bahreiní John Koech (8:09.62) y el marroquí Mohamed Tindouf (8:11.65).

OTROS RESULTADOS DE COLOMBIA EN OLIMPICOS

(Información y fotos Comité Olímpico Colombiano).