Terremoto de magnitud 8,2 provoca evacuaciones en el sur de Alaska por la posible llegada de un tsunami

–Un sismo de magnitud 8,2 sacudió este jueves las costas de Alaska. El Sistema de Alerta de Tsunamis de EE.UU. emitió un aviso que levantó unas horas más tarde. Al menos seis réplicas se han registrado en la misma área después del primer temblor.

El terremoto se sintió en varias zonas del estado estadounidense y numerosos usuarios de las redes sociales publicaron videos del momento.

En varias grabaciones realizadas en localidades del sur de la península se pueden escuchar sirenas de alarma ante un posible tsunami. También se reportaron evacuaciones de varias poblaciones.

Anteriormente, la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái también emitió una alerta de tsunami para el archipiélago tras el fuerte sismo en el Pacífico, pero la canceló poco después.

Hasta el momento, no se informado sobre posibles víctimas o daños materiales causados por los movimientos telúricos.

People evacuating from lower grounds in Seward, Alaska as Taunami warning sirens going off. #alaska #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/dPJzyTOI2z — Blue Waters Camping (@bluewaterscamp) July 29, 2021

JUST IN – Tsunami alert triggered following the powerful earthquake off the coast of Alaska, the most significant earthquake worldwide since 2018, and strongest in North America since 1965. pic.twitter.com/oXrvU771dQ — Disclose.tv ? (@disclosetv) July 29, 2021

(Información RT).