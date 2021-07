Por primera vez ‘Al Colegio en Bici’ operará en una zona rural de Bogotá

Con dos rutas de confianza que realizarán recorridos de aproximadamente 8 kilómetros diarios, el proyecto ‘Al Colegio en Bici’ llega a partir de hoy a beneficiar a las niñas y niños que viven en la zona rural de Tihuaque en Usme.

El proyecto inicia su operación en la Institución Educativa Distrital San Cayetano donde alrededor de 50 estudiantes recibieron los talleres de capacitación inicial sobre el manejo de la bicicleta, seguridad vial y mecánica básica. Inicialmente, se ofrecerá el programa a 20 de ellos quienes ya adquirieron las habilidades necesarias sobre la bici y posteriormente se irán sumando más beneficiarios a medida de que terminen su proceso de capacitación.

“Durante este año hemos venido trabajando para dar inicio a nuestra operación en las zonas rurales de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal (…) Lo que hacemos es crear rutas de confianza que son lideradas por nuestros guías escolares que además de prestar acompañamiento diarios desde y hacia los colegios, les enseñan a las niñas y niños, sobre seguridad vial, mecánica de la bicicleta y buenos comportamientos en la vía”, afirmó Leonardo Vásquez, Subsecretario de Gestión de la Movilidad.

‘Al Colegio en Bici’, hace parte del programa Niñas y Niños Primero, iniciativa liderada por las Secretarías de Movilidad y Educación de Bogotá que busca brindar espacios más seguros y eficientes para el desplazamiento diario de la población infantil de Bogotá desde y hacia las instituciones educativas. Actualmente el proyecto opera en 13 localidades de Bogotá, pero con la llegada a Usme y próximamente a San Cristóbal, cubrirá 15 de las 20 localidades de la ciudad.

«Esta es una estrategia que garantiza que las niñas y niños que no viven tan cerca al colegio puedan llegar de manera segura, acompañados por los guías y realizando actividad física. Esta es la primera de muchas instituciones rurales a las que llegaremos. Todos los colegios que quieran hacer parte de la modalidad de Al Colegio en Bici pueden comunicarse con nosotros en la Secretaría de Educación y empezar a hacer parte de esta hermosa experiencia», agregó Carlos Alberto Reverón, subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación.

Además de ofrecer las rutas de confianza que acompañan y guían diariamente a los estudiantes rumbo a sus colegios, ‘Al Colegio en Bici’ implementará sus tradicionales ciclo expediciones con las cuales niñas y niños pueden conocer su localidad en bici, en horarios no escolares, visitando espacios ambientales y turísticos.

“Yo vivo en Tihuaque y cuando no pasa el SITP me toca irme caminando y duro alrededor de media hora y a veces llego tarde al colegio. Ahora con la bicicleta creo que no me voy a demorar tiempo” dijo Nicol Muñoz, estudiante del colegio San Cayetano.

‘Al Colegio en Bici’ proyecta beneficiar en 2021 a por lo menos 100 niñas y niños de la zona rural de Usme, por lo que próximamente entrarán en operación nuevas rutas de confianza para los estudiantes de la IED El Destino ubicado en el Km 7 Vía, San Juan de Sumapaz.