Colombia necesita más vacunación y nos vamos a vacunar todos: Duque

El Presidente Iván Duque recalcó este viernes que “Colombia necesita más vacunación y nos vamos a vacunar todos, porque es el deber de nuestro país”.

En Arroyohondo (Bolívar), donde promulgó la Ley de Internet como servicio público esencial y universal, el Jefe de Estado indicó que “aquí la vacunación va a llegar y seguirá llegando gratuita para que todos se protejan”.

“Y que les quede claro a esas voces que hay por ahí que tratan de insinuarle a la ciudadanía que no se vacune, que dizque la vacuna no sirve, que no pretendan sembrar más el caos en Colombia”, advirtió.

En ese sentido, recalcó que “vacunarse es un deber de todos” y expresó que su Gobierno quiere “llegar ya a los 27 millones de vacunados, llegar rápidamente a los 30 millones”.

Al respecto, también, expresó que “la vacunación va a requerir de la tecnología, porque cuando cada uno tiene su pasaporte, su certificado, también queda en línea y lo van a poder consultar desde acá (desde internet).