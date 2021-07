Se aplicará extinción de dominio a propiedades que se usen para la trata de personas

El Presidente Iván Duque advirtió que se aplicará la extinción de dominio a propiedades que sean usadas para cometer delito de trata de personas, y se reforzarán medidas que permitan la judicialización efectiva y el desmantelamiento de estas redes criminales.

El anuncio lo hizo el Jefe de Estado en el acto de firma de una alianza con el sector turístico de Cartagena para implementar el Plan Nacional de Prevención Cero Complicidad, una estrategia del Gobierno Nacional que busca mitigar los factores asociados al delito de trata de personas.

“A propiedad que se preste para esos delitos, se le aplicará la extinción de dominio. No vamos a permitir un solo inmueble en Colombia que se preste para ese tipo de abusos”, expresó el Mandatario en el encuentro, celebrado en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas.

“Las medidas que hemos anunciado, las que aplicamos, las que seguiremos aplicando, son solamente una parte fundamental de un compromiso, y es que Colombia quiere ser líder regional para abolir este delito cruel, que le ha causado tanto dolor a la comunidad de nuestro planeta”, añadió.

En ese sentido, recalcó que “en la medida en que apliquemos la extinción de dominio, la judicialización y desmantelemos las redes de tráfico, nosotros seguiremos avanzando hacia una cultura de legalidad, y ese es el derrotero de nuestro Gobierno”.

Caso Necoclí

En el acto, celebrado en el Centro de Convenciones de Cartagena, el Presidente Duque también se refirió a situaciones como la de Necoclí, en el Urabá antioqueño, las cuales se han presentado a lo largo de muchos años, y donde aparecen mercaderes para esos migrantes que, con desespero, quieren llegar a la frontera sur de los Estados Unidos”.

Al respecto, añadió que ese fenómeno del tráfico de migrantes es una forma del tráfico de personas y se aprovechan de personas que deciden llegar a los puntos fronterizos con Panamá, en las entradas del Darién y, también, en otros puntos de Centroamérica.

“Enfrentar este fenómeno no es exclusivo de un solo país y no puede manejarse solamente con el criterio del país originador y el país receptor. Tenemos que generar una mayor conciencia colectiva en los países de América Latina no solamente para prevenir y anticipar, sino también detectar este fenómeno y que quienes están cobrando dinero por esos cruces ilegales de frontera también tienen que ser capturados y judicializados”.

Frente al acuerdo logrado, el Presidente Duque resaltó “el liderazgo que ha tenido en esto el Ministerio del Interior y el Ministro Daniel Palacios, porque aquí se juntan industrias y sectores para proteger la dignidad humana y aquí tenemos todo el compromiso del sector hotelero y turístico de nuestro país”.

Finalmente, puntualizó que “la lucha contra el tráfico de personas es un deber moral, es un deber ético, es un deber de todas las autoridades y es, también, donde nos encontramos en la colaboración armónica, Procuradora, Defensor; es donde trabajamos todos para proteger nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud y donde nosotros también respetamos la dignidad de nuestro país”.

