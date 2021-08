¿Cómo funciona la Curaduría Pública Social para invertir en viviendas populares?

Una histórica noticia recibió hoy la ciudad con la expedición de las primeras licencias de construcción tramitadas gracias a la Curaduría Pública Social, una de las herramientas del Plan Terrazas, que presta asistencia técnica, mejorando las condiciones de habitabilidad de las viviendas construidas por familias vulnerables.

“Por primera vez en la historia de Bogotá hay Curaduría Pública Social. La mitad de las viviendas de Bogotá las ha hecho la gente, pero la Alcaldía Mayor nunca les puede dar plata porque no tenían licencia o no eran legales o no tenían estudios. La Curaduría Pública Social de la Caja de Vivienda Popular es para hacer esos estudios, esos diseños, sacar la licencia, y poderle dar 40 millones de pesos a las familias para que arreglen su casita”, explicó la alcaldesa mayor, Claudia López.

“Este es un paso más con el que las familias humildes con su esfuerzo, sus ahorros y la ayuda de la Alcaldía Mayor, van a seguir mejorando su casa, ya sea para vivir o para arrendar y generar ingresos. ¡Eso es calidad de vida y para eso es la Curaduría Pública social y el Plan Terrazas!”, indicó la mandataria de la capital

Justamente hoy fueron entregados 50 reconocimientos para construcción y/o remodelación de viviendas en el marco del Plan Terrazas en el barrio Guacamayas (San Cristóbal). Esto significa que estas viviendas construidas sin licencia, ya la tienen y pueden empezar su intervención legalmente con apoyo y materiales sin costo.

“Este es un eslabón más con el que ustedes, como lo han hecho siempre, poniendo una parte de su ahorro, de su esfuerzo, del trabajo con la comunidad, van a seguir mejorando su casa, unos para vivir, y otros para hacer un miniapartamento o una pieza que puedan arrendar y generar unos ingresos que no tenían antes. ¡Eso en todo caso se llama calidad de vida!”, celebró la Alcaldesa Mayor.

El Plan Terrazas es operado por la Caja de Vivienda Popular, y busca reconocer la forma cómo las familias hacen sus viviendas. Por esa razón se les entregan estudios y diseños, licencia, y recursos para mejorar el primer piso de las casas, e igualmente se les facilita la construcción de losa (plancha) para construir progresivamente un segundo piso.

“Los estudios técnicos podrán valer entre 5 o 6 millones de pesos. Por eso nos encargamos de hacerlos, para presentarlos bien a la Curaduría Pública Social y hacer el trámite relativamente rápido. Luego podemos tomar plata de los impuestos que paga los bogotanos, y dar 40 millones de pesos en promedio para que puedan hacer la obra”, señaló la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López.

¿Quiénes pueden acceder al ‘Plan Terrazas’?

• Propietarios o poseedores de viviendas cuyo avalúo catastral no supere los 150 salarios mínimos.

• Deben estar ubicadas en barrios legalizados.

• La construcción debe haber concluido mínimo 5 años antes del 18 de julio de 2017.

• A quienes no apliquen a Plan Terrazas porque no cumplen con los requisitos, también se le podrá expedir el reconocimiento a través de la Curaduría Pública Social.

• En todo caso la Curaduría Pública Social no podrá expedir acto de reconocimiento a viviendas localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable identificadas en el POT.

• La Curaduría Pública Social tampoco reconocerá los inmuebles de propiedad privada afectados por obra pública, ni en los predios que se encuentren en litigio, hasta que se resuelvan.

Servicios sin costo

La Caja de Vivienda Popular da asistencia técnica gratuita y la Curaduría Pública Social otorga el reconocimiento de la vivienda. Así mismo brinda los siguientes servicios SIN COSTO:

– Asistencia técnica y jurídica

– Levantamiento arquitectónico y peritaje técnico.

– Acompañamiento social.

– Determinar las obras que mejoren las condiciones de la vivienda y que permiten el reconocimiento de la edificación.

En este momento la Caja de la Vivienda Popular sigue identificando las familias interesadas en acceder al Plan Terrazas y estableciendo si su vivienda puede mejorarse, si requiere la construcción de la plancha o si necesita la ampliación a segundo piso

Las personas interesadas en obtener el acto administrativo de reconocimiento de sus viviendas, podrán radicar la solicitud de manera virtual a través de la página web de la entidad https://cajaviviendapopular.gov.co/curaduriasocial/, o directamente en con los funcionarios de la Curaduría Pública Social.