El asesor de EE.UU Anthony Fauci predice agravamiento de la pandemia del Covid-19 y culpa a los no vacunados

–El principal asesor médico del presidente Joe Biden, el científico Anthony Fauci, aseguró que «las cosas van a empeorar» con la pandemia del Covid-19 y culpó de ello a millones de personas que no han sido vacunadas contra el virus o que se niegan a hacerlo.

Dado que el número de casos nuevos ha aumentado drásticamente en las últimas semanas, algunas personas que no han sido vacunadas dicen que ahora están considerando vacunarse. Pero millones más están diciendo que por una razón u otra no tienen la intención de vacunarse, no importa cuántos funcionarios de salud los insten a hacerlo.

En declaraciones al programa «This Week» de ABC, Fauci, que casi a diario anima a los estadounidenses a vacunarse, dijo: “Se está protegiendo de enfermarse gravemente y tal vez de morir. Los no vacunados están permitiendo la propagación del virus”.

Estados Unidos ya está registrando 70.000 nuevos casos de coronavirus al día, casi 60.000 más en las últimas seis semanas, a un nivel no visto desde febrero. La carga de casos está siendo impulsada por la variante delta descubierta por primera vez en India. El coronavirus causa la enfermedad COVID-19.

Algunos rastreadores de enfermedades predicen un número de casos aún mayor, de 140.000 a 300.000 nuevas infecciones a finales de agosto, a medida que la variante delta altamente transmisible se propague por todo Estados Unidos.

Los científicos ahora dicen que incluso aquellos que ya están vacunados pueden propagar la variante, lo que llevó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del gobierno (CDC), a emitir una nueva directiva la semana pasada. Los centros informaron que aquellos que ya están vacunados deben volver a usar máscaras faciales en entornos públicos cerrados en partes del país donde el número de casos nuevos se está extendiendo más rápidamente.

La directiva ha provocado reprimendas de algunos gobernadores republicanos que han relajado las restricciones del coronavirus en sus estados en los últimos meses y han expresado su oposición a las nuevas órdenes de usar máscaras o cualquier directiva de obligatoriedad de las vacunas. Biden ordenó la semana pasada que más de 2 millones de trabajadores federales se vacunen antes de regresar a las oficinas en los próximos meses o de lo contrario devberán enfrentar pruebas frecuentes para demostrar que no tienen el coronavirus.

Doug Ducey, el gobernador republicano del estado suroccidental de Arizona, desestimó la directiva de los CDC y dijo: «Arizona no permite mandatos de máscaras, mandatos de vacunas, pasaportes de vacunas o discriminación en las escuelas en función de quién está o no vacunado».

Ducey dijo que la directiva de los CDC «es solo otro ejemplo» de la «incapacidad de la administración Biden para enfrentar de manera efectiva la pandemia de COVID-19».

Fauci dijo que no estaba de acuerdo con las quejas de los funcionarios republicanos de que las nuevas recomendaciones de enmascaramiento eran excesivas. Rechazó las quejas de quienes se niegan a vacunarse y han dicho que sus libertades individuales se están erosionando.

“Estamos en un desafío de salud muy serio”, dijo Fauci. «El hecho es que si se infecta [y transmite el virus a otros] está invadiendo sus derechos individuales». [Con reporte de Ken Bredemeier de la Voz de América].