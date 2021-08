Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (351)

Por practicidad tomé la decisión de leer los periódicos y revistas el fin de semana. Es una ojeada de lectura rápida y una opción para seleccionar los temas de opinión.

Este fin de semana sentí DOLOR DE PATRIA. Colombia es un país que crece hacia lo inviable. Las noticias sobre muerte, inseguridad, impunidad, deslealtad, falsedad, truculencia ocupan la mayor parte de la prensa. Durante la semana me llegan titulares de prensa que borro rápidamente porque son tóxicas y amargan la vida.

Desde antes de nacer y hasta luego de morir las personas son sujetos de toda clase de delitos y vejaciones. Veamos un listado.

1) Muchos embarazos son irresponsables. Progenitores sin capacidad moral, física, mental, económica, laboral, para educar y criar a un(a) hijo(a).

2) En muchos casos se recurre el aborto no justificado, que tiene apologistas que se presentan como defensores de derechos humanos y de dignidad de la mujer.

3) Muchos niños, muchas niñas son abandonados(as) como el caso de SOFIA GALVAN. La investigación de este caso es una vergüenza no solo para los fiscales sino para los jueces. Debemos de olvidar el seguir culpando a las instituciones y debemos identificar a las personas que son las verdaderas responsables.

4) Muchos niños mueren de física hambre o de violencia por parte de sus progenitores.

5) La educación es de muy mala calidad y en ese resultado somos responsables todos: progenitores, ciudadanos, docentes, educadores de todos los niveles y condiciones.

6) Niños, niñas y adolescentes son violados sexualmente o explotados. Hay famosos que predican que la actividad sexual, que mentirosamente dicen que no es forma de prostitución, es muy lucrativa y es verdad que lo es, como lo son todas las actividades ilícitas que llevan a los delincuentes a vidas infames y hasta muertes de venganza.

7) La inseguridad en las calles es aterradora. Matan por robar un celular o por pedir $10.000 pesos como aporte por alimentos. Este fue un caso de feminicidio imposible de entender. Hombres enfermos mentalmente, pero no por eso inimputables.

8) Hay expertos y expertas en engañar para robar y para matar.

9) El ambiente es destruido sin compasión por cuenta de empresarios que hasta gozan de la protección del Estado. Miles de hectáreas destruidas en los llanos orientales, Amazonía y Orinoquia, sin temor a que se acabe el agua, la vida, el pulmón del mundo. Y en el centro del País, miles de hectáreas taladas para siembra de café que ha dejado de ser el sustento de muchos campesinos,

10) Opositores al gobierno, privados y hasta empleados, que solo critican y son palos en la rueda para impedir las acciones de los funcionarios.

11) La vergonzosa noticia de que viajeros colombianos a España llegaron con certificados falsos de vacunación contra COVID. Idiotas e irresponsables.

12) La corrupción campante en la mayoría de los funcionarios que tienen relación con el manejo del presupuesto público. Los contratos son el objetivo principal de los elegidos. Se roban el 50% del presupuesto y la mayoría invierte mal el otro 50%. Así es imposible salir de la pobreza.

13) Se aplaude el vandalismo como si fuera protesta social. Es la veneración de delito.

14) El nepotismo se empodera en todas las esferas de la administración. Familias enteras viviendo y explotando la alcancía de los colombianos que pagamos impuestos.

15) Y luego de muerta la persona, los que se acuerdan que son herederos se pelean como aves de rapiña para apoderarse de bienes respecto de cuya existencia no han hecho un solo aporte y agreguemos a esta pelea la lucha por apoderarse del derecho a recibir sustitución de pensión a codazos frente a quienes si aportaron para ganar el derecho.

La lista sigue, pero esta puede ser una buena cuota inicial.

Que la Divina Providencia salve a Colombia y que nos ilumine para no seguir masacrándola.

Bogotá, del 2 al 8 de agosto de 2021

