Indignación en Colombia por el fallo arbitral que le quitó el triunfo al boxeador Yuberjen Martínez en Olímpicos de Tokio

–A través de las redes sociales, expertos y profanos hicieron sentir su protesta e indignación por el robo de que fue víctima Yuberjen Martínez en el combate ante el japonés Ryomei Tanaka, en la noche de este lunes en los Olímpicos de Tokio 2020.

??Yuberjen Martínez le ganó al japonés Ryomei Tanaka pero perdió contra los jueces de boxeo de los Juegos Olímpicos de #Tokio2020 pic.twitter.com/zQxqo6iawL — MCN Noticias (@mcn24H) August 3, 2021

Yuberjen fue amplio ganador frente al japonés Ryomei Tanaka, pero perdió la pelea contra los jueces. Y una prueba de que el colombiano fue el triunfador la dio el propio boxeador japonés, al salir en silla de ruedas del recinto donde se realizó la pelea, la Arena Kokugikan, de Tokio.

“No sé qué pelea vieron los jueces. La Gloria es para Dios y hoy me tocó perder”, afirmó Yuberjen Martínez, tras el fallo arbitral.

Añadió que «la verdad que fue un combate muy fuerte, pero de igual manera conecté los mejores golpes y ha sido injusto por parte de los jueces. Aparte de todo yo me sentí ganador, yo soy muy sincero en cuanto a mis combates y en realidad no sé qué están viendo los jueces”, precisó Yuberjen Martínez en declaraciones a la televisión internacional.

También señaló: “Me sentía ganador en los tres asaltos y no sé realmente qué están apreciando los jueces. Son muchos años de preparación, tú te preparas para ganar y que los jueces vean cosas que no son es bastante doloroso, pero de todas maneras no me siento perdedor en ningún momento”.

Yuberjen advirtió que no fue una pelea fácil, «pero bueno, me sentí ganador en los tres asaltos… La idea es seguir, adaptarme a las nuevas categorías que se vienen. La idea es pelear tanto en amateur como profesional”.

«Hoy no pudimos ganar, lamentablemente, pero igual agradecerle a toda la fanaticada, a toda la gente de Colombia que ha estado apoyándome con buena energía”, expresó.

La Federación Colombiana de Boxeo encabezó la protesta, tras calificar errática e injusta la decisión de los jueces. Además declaró: Duele perder de esta manera donde unos jueces sin criterio de justicia truncan sueños y metas, grande Yuberjen, grande el Boxeo Colombiano».

Para los jueces de @juegosolimpicos @Tokyo2020es este fue el ganador del combate contra @yuberjenherney1 algo más descarado ruin que esto? Da dolor este tipo de decisiones. @MinDeporteCol @OlimpicoCol pic.twitter.com/zcgCc6P8eq — Fed. Col. de Boxeo (@FECOLBOX) August 3, 2021

El presidente de la Federación Alberto Torres indicó en su cuenta en Twitter que lo sucedido este lunes en Tokio es una violación a los principios Olímpicos y advirtió que los promotores de los juegos olímpicos deberían tomar cartas en el asunto, sancionar y expulsar a los jueces de los juegos.

Torres precisó: “Difícil así, combatir contra el local y contra los jueces es imposible ganar, hoy siento que robaron a @yuberjenherney. Dañan los suelos y las esperanzas de todo un país, duele ese tipo de decisiones”.

Advirtió que el Comité Olímpico Internacional (COI) sancionó a la Aiba por todos los fallos amañados que se vieron en Río-2016, ¿qué puede decir ahora el COI cuando la Aiba no tuvo nada que ver?”, precisó Torres.

Para todos los expertos, a todas luces fue un fallo localista que pone en tela de juicio, una vez más, la maltrecha credibilidad de este deporte a todo nivel.

El exministro del Deporte, Ernesto Lucena, sostuvo: “ Yuber ganó! Era claro para todos, incluso para aquellos q poco conocemos como se juzga este deporte y pidió a la Federación Colombiano de Boxeo buscar expertos q miren la repetición del combate y nos expliquen si estamos equivocados.

Lucena calificó “errática e indignante” la decisión de los jueces que le dieron el triunfo al japones. “Juegan con el talento y la disciplina de un atleta” y subrayó: “No dejemos pasar esto sin explicación. Así protegeremos el futuro de otros talentos”, puntualizó.